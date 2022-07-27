Про це інформує ANSA.

"Плюс заходи заощадження і нові постачальники – і з другої половини 2024 року ми будемо повністю незалежні від постачання газу з Росії", - заявив Чінголані.

За словами міністра, наразі країна планує у першу чергу подолати зиму 2022-2023 років шляхом диверсифікації, заповнення сховищ і завдяки плану енергозбереження.

Італійська компанія Eni отримала від Газпрому попередження, що обсяги газу будуть скорочені до 27 млн кубометрів.

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