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Італія планує стати незалежною від газу РФ до 2024 року

27 липня, 2022 середа
21:38
Світ Італія

Міністр екологічного переходу Роберто Чінголані заявив, що у другій половині 2024 року країна стане повністю незалежною від поставок російського газу

Про це інформує ANSA.

"Плюс заходи заощадження і нові постачальники – і з другої половини 2024 року ми будемо повністю незалежні від постачання газу з Росії", - заявив Чінголані. 

За словами міністра, наразі країна планує у першу чергу подолати зиму 2022-2023 років шляхом диверсифікації, заповнення сховищ і завдяки плану енергозбереження.

Італійська компанія Eni отримала від Газпрому попередження, що обсяги газу будуть скорочені до 27 млн кубометрів.

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