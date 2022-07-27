Італія планує стати незалежною від газу РФ до 2024 року
Міністр екологічного переходу Роберто Чінголані заявив, що у другій половині 2024 року країна стане повністю незалежною від поставок російського газу
Про це інформує ANSA.
"Плюс заходи заощадження і нові постачальники – і з другої половини 2024 року ми будемо повністю незалежні від постачання газу з Росії", - заявив Чінголані.
За словами міністра, наразі країна планує у першу чергу подолати зиму 2022-2023 років шляхом диверсифікації, заповнення сховищ і завдяки плану енергозбереження.
Італійська компанія Eni отримала від Газпрому попередження, що обсяги газу будуть скорочені до 27 млн кубометрів.
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