Ізраїль не планує "постійної окупації" Гази, - радник Нетаньягу

Про це пише CNN.

"Я думаю, що можна було б очікувати чогось більш рухливого, більш гнучкого, коли ми зможемо входити і виходити за потреби, щоб впоратися з ситуацією з безпекою. Ми не говоримо про будь-яку триваючу окупацію Сектора Гази", - сказав радник Марк Регев.

Відповідаючи на запитання про коментарі Нетаньяху про те, що Ізраїль буде нести "загальну відповідальність за безпеку" в Газі протягом невизначеного періоду після закінчення війни, Регев сказав: "Ми повинні розрізняти присутність безпеки та політичний контроль".

"Коли все закінчиться і ми переможемо ХАМАС, дуже важливо, щоб не було відродження терористичного елементу, відродження ХАМАСу. Немає сенсу робити це і просто повертатися до початкової точки. Ізраїльські сили безпеки повинні бути присутніми, але це не означає, що Ізраїль окупує Газу, це не означає, що Ізраїль буде керувати жителями Гази", - додав він.