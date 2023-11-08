Ізраїль не планує "постійної окупації" Гази, - радник Нетаньягу
Ізраїль не планує "постійної окупації" Гази після війни з бойовиками ХАМАС, проте вони будуть нести "загальну відповідальність за безпеку"
Про це пише CNN.
"Я думаю, що можна було б очікувати чогось більш рухливого, більш гнучкого, коли ми зможемо входити і виходити за потреби, щоб впоратися з ситуацією з безпекою. Ми не говоримо про будь-яку триваючу окупацію Сектора Гази", - сказав радник Марк Регев.
Відповідаючи на запитання про коментарі Нетаньяху про те, що Ізраїль буде нести "загальну відповідальність за безпеку" в Газі протягом невизначеного періоду після закінчення війни, Регев сказав: "Ми повинні розрізняти присутність безпеки та політичний контроль".
"Коли все закінчиться і ми переможемо ХАМАС, дуже важливо, щоб не було відродження терористичного елементу, відродження ХАМАСу. Немає сенсу робити це і просто повертатися до початкової точки. Ізраїльські сили безпеки повинні бути присутніми, але це не означає, що Ізраїль окупує Газу, це не означає, що Ізраїль буде керувати жителями Гази", - додав він.
- 5 листопада речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що ЦАХАЛ повністю оточив місто Газа і розділив прибережний анклав на дві частини. Ізраїльські військові під керівництвом розвідувального підрозділу бригади Голані "дійшли до берегової лінії та утримують її.
- У відповідь на обстріли з Лівану 6 листопада ЦАХАЛ вдарив по цілях терористичної організації "Хезболла" авіацією та артилерією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.1 Купівля 37.1Продаж 37.68
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе