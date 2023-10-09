Ізраїльські командос схопили заступника палестинського комбрига. ХАМАС визнав, що утримує 130 заручників, - Jerusalem Post
Армія оборони Ізраїлю узяла в полон заступника командира однієї з бригад палестинського угрупування ХАМАС
Про це повідомляє газета Jerusalem Post.
"Елітний підрозділ ЦАГАЛу "Шаєтет 13" затримав заступника командувача південної військово-морської бригади ХАМАС Мухаммеда Абу Алі, повідомили в ЦАГАЛ ввечері у неділю (8 жовтня 2023 року)", - йдеться у новині.
За даними видання, наразі його допитують ізраїльські військові.
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Окрім того, як пише Jerusalem Post, з'явилася нова інформація щодо кількості ізраїльських заручників, утримуваних у Секторі Гази.
"Станом на вечір неділі, згідно із заявою високопосадовця ХАМАС Муси Абу Марзука, ХАМАС та палестинський "Ісламський джихад" утримують понад 130 заручників", - зазначається у повідомленні.
Вдень влада Ізраїлю заявляла про не менше ніж 100 заручників, незаконно етапованих з окупованих палестинцями територій до Сектора Гази.
- У суботу, 7 жовтня, полковник Армії оборони Ізраїлю Йонатан Штайнберг, що очолював піхотну бригаду "Нахаль", був вбитий під час виконання бойового завдання.
- Також було повідомлення від йорданського видання Al Bawaba щодо взяття палестинцями у полон ізраїльського генерал-майора Німрода Алоні, який мав очолити збройне підпілля у випадку окупації.
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