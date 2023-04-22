Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Ізраїльтяни борються та вмирають за Україну. В Ізраїлі про їхню смерть не повідомляється

Ізраїльтяни борються та вмирають за Україну. В Ізраїлі про їхню смерть не повідомляється

22 квітня, 2023 субота
22:35
Новини

Щодня після школи троє підлітків — Андрій, Ольга та Артур — збиралися в клубі Єврейської аґенції у Львові в Україні, щоб більше дізнатися про сіонізм. На фотографії, зробленій у 1991 році, невдовзі після розпаду Радянського Союзу, Андрій Рєзніков у синьому спортивному костюмі радісно позує зі своїми друзями. Стіну клубу за їхньою спиною прикрашають постери з ізраїльськими прапорами

Один за одним, троє друзів у підлітковому віці виїхали до Ізраїлю в рамках хвилі репатріації радянських євреїв у 1990-х роках. Рєзніков репатріювався у 18 років. Він відслужив у Цахалі і навчався в Аріелі.

Рєзніков прожив в Ізраїлі 10 років, а потім повернувся до України, де й облаштувався. Він одружився з жінкою на ім'я Надя Вишивана. На той час у нього була 3-річна доньку від попереднього шлюбу, зараз їй вже 10. Після вторгнення Росії в лютому 2022 року він відразу ж, ще до оголошення призову, зголосився воювати.

Це не здивувало його ізраїльських друзів по клубу у Львові, які відгукуються про нього як про справжнього "голанчика", який служив у відомій бригаді ЦАХАЛу "Голані". Він завжди першим зголошувався на завдання. Його дружина Надя згадує, як сказала йому, що із його ізраїльським громадянством вони можуть виїхати з України. Він відповів: "Я стою за праве діло". Він пообіцяв Наді, що щойно Україна переможе, вони побувають у Ізраїлі.

7 листопада 2022 року у Східній Україні Рєзніков загинув у бою. Про його смерть не повідомили в Ізраїлі, і він не один. За оцінками експертів, із якими його друзі консультувалися для цієї статті, під час бойових дій в Україні загинули від 10 до 16 ізраїльських громадян.

Незважаючи на зростання смертей під час конфлікту, ізраїльські ЗМІ повідомили лише про трьох своїх громадян, які загинули під час бойових дій в Україні. Це проблематично, оскільки не дозволяє ізраїльській громадськості побачити ізраїльський погляд на особисті втрати під час війни і недооцінює участь ізраїльських громадян у конфлікті.

"За цим дуже важко стежити, — визнає посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Він додає, що посольство часто дізнається про загибель ізраїльських громадян зі ЗМІ, а не безпосередньо від Міністерства оборони України. Наприклад, посольству не були відомі імена двох ізраїльсько-українських громадян , згаданих у цій статті.

Від самого початку вторгнення президент України Володимир Зеленський, єврей, наголошував на спільності між його країною та Ізраїлем — обидва народи боролися за свою незалежність. Його уряд неодноразово просив Ізраїль надіслати військове та розвідувальне обладнання.

У своїй промові перед ізраїльтянами в березні 2022 року він благав виявити співчуття до трагедії України, порівнюючи російське вторгнення з Катастрофою європейського єврейства. "Байдужість вбиває", — благав він. Але минуло більше року, і, схоже, мало що змінилося, оскільки Ізраїль все ще перебуває на тонкій межі, намагаючись підтримати Україну в легкій формі, щоб не наражати на ризик свої відносини з Росією.

За словами Ігаля Левіна, колишнього офіцера ЦАХАЛу та редактора газети Focus, який веде популярний Telegram-канал з аналізом війни, зараз на території України воюють близько 100 ізраїльтян, тоді як на початку війни їх було близько 200.

Більшість із них мають подвійне громадянство Ізраїлю та України, у них є родичі та друзі в обох країнах. Проте точні цифри важко назвати. За оцінками ізраїльсько-українського бійця, що перебуває в Україні, який попросив не називати його імені, нині воюють кілька сотень ізраїльтян-українців.

Українська армія з радістю приймає цих добровольців, вітаючи їхній досвід служби у ЦАХАЛі та знання української мови. І хоча Ізраїль не закликає своїх громадян їхати воювати до України, він не забороняє їм це робити.

Цим він відрізняється від деяких східноєвропейських держав, таких як Сербія, зазначає дослідник Кацпер Рекавек, постдокторант Центру досліджень екстремізму при Університеті Осло та автор першого академічного дослідження про іноземних військових в Україні.

У ряді країн Східної Європи досі діють правила щодо участі в бойових діях за іншу країну, і добровольці-бойовики мають отримати дозвіл на виїзд. У деяких країнах це просто формальності без наслідків, але в інших це може спричинити ув'язнення.

Рекавек додає, що реальну кількість ізраїльських бійців доведеться збирати по декількох різних бюрократичних інстанціях в Україні, і що деякі бійці ніколи офіційно не реєструються як такі і тому не потрапляють до системи.

Коли вторгнення Росії в Україну тільки почалося, воно невпинно висвітлювалося як у Ізраїлі, так і в усьому світі. Упродовж кількох тижнів ізраїльські канали новин поспішали відправити своїх кореспондентів на місця подій, і військові фотографії були широко поширені. Ізраїльські ЗМІ розповідали про громадян Ізраїлю, які вирішили воювати в Україні, показуючи їх у військовій формі, яквони готуються до відправки на поле бою та навчають інших. Але згодом висвітлення послабло.

Сьогодні для багатьох ізраїльтян війна здається чимось далеким та відстороненим. Багато хто, можливо, навіть не знає, що в Україні воюють громадяни Ізраїлю.

Ганна Жарова, засновник Асоціації ізраїльських друзів України, найбільшої некомерційної проукраїнської організації в Ізраїлі, каже, що навіть її організація не знає про всіх громадян Ізраїлю, які загинули в Україні.

"Я думаю, що в деяких випадках сім'я не хоче говорити про це, а в деяких випадках це так далеко, що не завжди потрапляє до ізраїльських ЗМІ, - каже вона. Ганна вважає, що труднощі з тим, щоб ізраїльські ЗМІ зацікавилися Україною, також пов'язані з тим, що країна зосереджена на власній внутрішній кризі.

Але це не пояснює вповні загальне апатичне ставлення Ізраїлю до війни.

"Якщо хтось [ізраїльтянин] гине в мотоциклетній аварії в Непалі або щось таке, це потрапляє до заголовків газет, а ізраїльський солдат, який загинув в Україні, — ні. Це ненормально. У мене немає цьому пояснення. Це має бути. бути в заголовках, — каже Женя Лерер, ізраїльський волонтер, який нині розподіляє в Україні гуманітарну допомогу.

Відсутність інтересу громадськості може бути пов'язана з іншим. У ізраїльському суспільстві все ще існують стійкі стереотипи щодо репатріантів із колишнього Радянського Союзу. У той час як попередні хвилі алії віддавали пріоритет моделі "плавильного котла", заохочуючи нових переселенців відкинути своє коріння на користь ізраїльського, багато хто з алії 1990-х років зберегли свої зв'язки з рідними країнами і часто на якийсь час туди  поверталися.

Корінні ізраїльтяни не сприймають багатьох із цих репатріантів — через їхню прихильність до культури та мови своїх країн — як людей, які повністю інтегрувалися в ізраїльське суспільство. Хоча ці "олім" впевнено почуваються зі своєю багатогранною ідентичністю, їхня приналежність до Ізраїлю часто ставиться під сумнів. Часом на них дивляться зверхньо, вважаючи їх недостатньо "євреями" у зв'язку з поширеним серед російськомовних репатріантів недотриманням релігійних обрядів.

Прикладом інших стереотипів може бути нещодавня пісня ізраїльської поп-зірки Омера Адама про молоду російську жінку, яка любить горілку і не вміє говорити на івриті. Він співає: "Звідки вона родом/ Вона каже, що іврит - мова важка/ Весь день тільки "Ньєт" і "Да!".

"Завжди існує поділ між справжньою "саброю" [корінним ізраїльтянином] та росіянином. Хто такий росіянин? Неважливо, навіть якщо він приїхав з Грузії, він все одно росіянин", — каже Левін. Сам він народився в Україні, в Одесі. Він наводить за приклад Авігдора Лібермана, лідера НДІ, політичної партії, яку підтримують переважно російськомовні: "Усі знають, що він росіянин, але він не роіянин. Він із Молдови. Але хто [в Ізраїлі] взагалі знає, що таке Молдова?"

Війна стала для ізраїльтян – вихідців із України моментом кристалізації. Якщо раніше вони не стали б виправляти ізраїльтян, які називали їх "росіянами", то тепер вони це роблять. Вони мобілізували свої сили на службу країні, де народилися, одні як солдати, інші як волонтери. Вони також провели великі акції протесту та мітинги біля будівлі посольства Росії у Тель-Авіві.

Війна та її трагедія для цієї групи – не абстрактні поняття. Багато хто втратив друзів. Їхні рідні ховаються у бомбосховищах. Це боротьба за виживання та свободу дорогої для них країни.

Андрій Глембоцький був одним із ізраїльтян із подвійним громадянством, які загинули під час бойових дій в Україні. Він загинув 23 серпня 2022 року і його смерть також не отримала суспільної уваги в Ізраїлі, хоч широко висвітлювалася в українських ЗМІ. Він народився 1973 року в Шостці, на сході України. Інтерес до Ізраїлю виник у нього після розпаду СРСР.

"Ми жили в Радянському Союзі. Там не було свободи. Не було демократії. Відчинилася брама, і він побачив демократичну країну, де можна себе реалізувати, — пояснює його друг Юрій, який знав його з дитинства.

Глембоцький здійснив алію у віці 22 років разом із матір'ю та сестрою. Але його зв'язок з країною народження залишався сильним. Після 10 років життя в Ізраїлі, включаючи службу в ЦАХАЛі, він повернувся до України, щоб допомагати вести сімейний бізнес. У цей період Глембоцький зустрів свою дружину та став активним учасником протестів на Майдані 2014 року, внаслідок яких було повалено проросійського президента Віктора Януковича.

Після Майдану він та його дружина Аліна повернулися до Ізраїлю та оселилися в Бат-Ямі, на південь від Тель-Авіва. На фотографії, зробленій у цей період, зображено щасливу молоду сім'ю: у теплий літній день у раматганському "Сафарі" Глембоцький тримає на плечах свого маленького сина.

Після російського вторгнення у лютому 2022 року Глембоцький повернувся до України, щоб врятувати свого старого батька, який жив у місті Дніпро. Спочатку він не планував воювати, але "вирішив залишитися, щоб захищати країну, яка дала йому життя", — каже Юрій. Оскільки його дружина на той час була вагітна, на підставі українського закону, який звільняє від служби батьків трьох дітей, його мали демобілізувати після пологів.

У липні, після народження довгоочікуваної донечки, він повернувся до Ізраїлю, проводячи з сім'єю безцінні дні. Але він відчував, що не може залишити своїх солдатів, яких він також вважав за своїх дітей. Він повернувся на війну, плануючи у вересні, до початку навчального року своїх дітей, повернутися до Ізраїлю. Повертаючись після виконання завдання через Харківську область на базу в Києві, він підірвався на російській міні та загинув на місці.

Глембоцький, як і Рєзніков та інші загиблі ізраїльтяни українського походження, були глибоко прив'язані до обох своїх країн та готові боротися за них.

У той час як в Україні, де вони поховані, вони удостоїлися уваги та офіційних нагород, Ізраїль виявився неспроможним оцінити ані їхню вірність країні, де вони народилися, ані суть їхньої особистості, і не віддає їм того визнання, на яке вони заслуговують.

Суботнього ранку в Яффо, невдовзі після його смерті, десяток ізраїльських друзів Рєзнікова часів клубу Єврейського агентства зібралися, щоб вшанувати його пам'ять. Після молитви вони вирушили до кафе в центрі міста, де провели наступні три години. Ольга Хабібова, його давня подруга, принесла фотографії пори їхнього львівського дитинства і друзі дивувалися, як мало вони схожі на себе, тодішніх. Вони сміялися, плакали і підняли келих за свого загиблого друга.

Настав час, щоб більше ізраїльтян дізналися історію Рєзнікова та інших таких самих, як він, загиблих у бою та тих, хто все ще бореться за Україну і для кого Ізраїль та Україна були домом.

Анат Пелед, "ХаАрець"

Ізраїль
Війна з Росією
Читайте також:
дрон Shahed-136. Ілюстративна світлина
22 квітня, 2023 субота
РФ почала використовувати новий тип "шахедів", - ISW
21 квітня, 2023 п'ятниця
Пєсков пригрозив розірвати договір оренди землі з посольством України в РФ
21 квітня, 2023 п'ятниця
"Додаткові виплати найбільше потрібні бійцям на передовій": Стефанчук про додаткові 30 тис. для військових
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.69
    Купівля 37.69
    Продаж 38.45
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 41.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
22 квітня
23:47
OPINION
Микола Княжицький
Про спадщину Григорія Степанця
23:18
Малком, Зеніт
YouTube відключив монетизацію каналу, який транслював матчі чемпіонату Росії з футболу
23:03
Оновлено
Обстріл. Ілюстрація
Росія обстріляла Харків ракетами С-300
22:54
Колаборантка на Житомирщині
На Житомирщині прихожанка Московського патріархату зіпсувала пам'ятний знак загиблим на війні дітям
22:11
ЗСУ
Коли ми зайдемо на територію РФ, нас підтримає більшість населення і силовиків, - представник російських добровольців у складі ЗСУ Соколов
21:58
Бургас порт
У межах нового пакету санкцій ЄС прагне заборонити транзит низки товарів через РФ, - Bloomberg
21:50
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські морпіхи знищили за день 14 росіян, танк і склад з боєприпасами
21:45
Олег Барна
Останнє інтерв'ю Олега Барни: Мос**лі — звірі та нелюди
21:39
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії заявив, що не хоче "нікому догодити" своїми поглядами на вторгнення РФ в Україну
21:38
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга чемпіонат Іспанії
"Жирона" Циганкова поступилась "Вальядоліду" і закінчила безпрограшну серію у Ла Лізі
21:28
Зеленський
Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, - Зеленський
21:19
Захід має прямо зараз у 10 разів збільшити допомогу Україні, - заступник голови МЗС Мельник
21:10
Росія обстріляла парк у Херсоні. Є поранений
21:04
Мі-24
Захисники України ліквідували російський гелікоптер Мі-24 та 4 БПЛА, - Генштаб
20:45
Дмитро Пєсков
Син Пєскова заявив, що воював проти України в складі ПВК Вагнера
20:41
Олександр Шовковський
Шовковського призначили в.о. головного тренера "Динамо"
20:40
Ексклюзив
Євген Пригожин
Пригожин - цікавий персонаж як діагноз того стану, до якого Путін привів Росію, - Дмитро Орєшкін
20:30
Робота з відновлення електропостачання Херсон
РФ запустила по ключових об’єктах енергосистеми понад 1200 ракет та БПЛА: на відновлення потрібно більш як $1 млрд
20:28
На Херсонщині цивільний чоловік підірвався на російській вибухівці
20:11
Фінляндія
Фінів стали допитувати на російському кордоні
20:03
OPINION
Володимир Гевко
Нам пощастило жити серед живих богів
20:00
Ексклюзив
Марк Фейгін
Імперську хворобу росіян потрібно вибивати палицею, - Фейгін
19:51
Зерно
Україна та Болгарія погодили розблокування автівок з продовольством
19:47
У Криму загарбники засудили хлопця на 7 років за "фінансування добробату", - Лубінець
19:29
"Для забезпечення правопорядку": окупанти привезли до Скадовська 300 раніше засуджених
19:23
Бахмут
У Бахмуті прикордонники відбили за добу 4 атаки росіян
19:14
Швеція Україна
"Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою", - міністр оборони Швеції про допомогу Україні
19:08
Стівен Кінґ
Стівен Кінг запропонував віддати його синю галочку у Twitter Фонду Сергія Притули
19:05
Окупанти на ЗАЕС
ФСБ стежить за тими, хто на окупованих територіях ходить до лісу та не бере паспорт РФ, - Генштаб
19:02
Оновлено
Динамо - Шахтар
УПЛ: Результати та розклад усіх матчів 22-го туру
18:52
Ярослав Ракицький та Владислав Ванат (ліворуч)
"Шахтар" зіграв унічию з "Динамо" в чемпіонаті України
18:38
Росія
34 німецьких дипломати покинуть Росію, - Bild
18:28
Олександр Поліводський
У бою поблизу Бахмута загинув один з кращих знавців аграрного права Олександр Поліводський
18:10
Росіяни тричі обстріляли прикордоння Сумщини
18:07
OPINION
Сергій Марченко
Брехати в Україні не соромно...
18:02
Ексклюзив
На сьогодні зафіксовано 318 атак ворога на медичні заклади з початку повномасштабного вторгнення, - аналітикиня Руснак
18:00
Ексклюзив
Помилка Путіна - ставити на довготривалу війну, зараз козирів більше в української сторони, - Дмитро Орєшкін
17:54
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
"Він марить": Абсолютний чемпіон світу висміяв слова Ломаченка
17:51
Александар Вучич
Сербія хоче реформувати армію
17:10
Естонія
"Сумно, що представник КНР дотримується таких поглядів": в Естонії викличуть посла Китаю
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV