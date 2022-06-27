Білоруський політолог поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Після протестів у Білорусі 2020-го року Лукашенко перетворився на маріонетку Путіна. Становище президента Білорусі є більш приниженим, ніж у Рамзана Кадирова, який дозволяє собі скандалити. Поведінка Кадирова є більш автономною. Не зважаючи на те, що Білорусь є незалежною державою", - зазначив Усов.

Політолог додав, що Лукашенко є васалом Путіна, до якого президент Росії спеціально їздити навряд чи буде.

"Лукашенко сприймається як васал Путіна, як людина, яка психологічно та політично залежна від президента РФ. Їхати до свого васала, який за першого дзвінка готовий летіти у Москву, Сочі, або ж Далекий Схід, - означає надати Лукашенку певну психологічну впевненість у собі, що він самостійний політик. Адже зустрічатися Путін буде виключно зі статусними й незалежними людьми", - зауважив Павел Усов.

21 червня міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін висловив думку, що президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже швидко втратить свою посаду, якщо піде війною проти України, адже білоруси не хочуть воювати на боці росіян.

25 червня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін на зустрічі з самопроголошеним очільником Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що всі питання щодо Союзної держави погоджені.