Канадський гурт Simple Plan записав пісню на підтримку України
Рок-гурт Simple Plan створив пісню і кліп Wake Me Up для підтримки та збору коштів українцям під час повномасштабного вторгнення РФ
Про це музиканти написали у твітері.
"Офіційне музичне відео на Wake Me Up (When This Nightmare's Over) уже вийшло! Коли ми побачили перші кадри з війни в Україні, то відчули, що серце розбиті та безсилі. Вплив на маленьких дітей і сім’ї був особливо руйнівним і викликав у нас бажання чимось допомогти", - повідомив гурт.
Ідея створити кліп з'явилася після розмови з другом виконаців і українським режисером Єнсеном Ноеном. За словами виконавців, вони відчули, наскільки важливими й особистими для нього були події в Україні, і так виникла концепція відео.
"Було дуже особливим побачити, як вся ця талановита українська команда об’єдналася для цієї справи та створила таке зворушливе, емоційне музичне відео. Ми віримо в силу музики і сподіваємося, що це відео може мати позитивний вплив і зібрати якомога більше грошей для народу України", - зауважили в Simple Plan.
У кліпі йдеться про українську родину, котра була вимушена стати на захист країни.
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