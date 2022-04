Канадський гурт Simple Plan записав пісню на підтримку України

Про це музиканти написали у твітері.



"Офіційне музичне відео на Wake Me Up (When This Nightmare's Over) уже вийшло! Коли ми побачили перші кадри з війни в Україні, то відчули, що серце розбиті та безсилі. Вплив на маленьких дітей і сім’ї був особливо руйнівним і викликав у нас бажання чимось допомогти", - повідомив гурт.



Ідея створити кліп з'явилася після розмови з другом виконаців і українським режисером Єнсеном Ноеном. За словами виконавців, вони відчули, наскільки важливими й особистими для нього були події в Україні, і так виникла концепція відео.



"Було дуже особливим побачити, як вся ця талановита українська команда об’єдналася для цієї справи та створила таке зворушливе, емоційне музичне відео. Ми віримо в силу музики і сподіваємося, що це відео може мати позитивний вплив і зібрати якомога більше грошей для народу України", - зауважили в Simple Plan.



У кліпі йдеться про українську родину, котра була вимушена стати на захист країни.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb