Карта бойових дій за період 1-7 серпня: росіяни прорвали першу лінію оборони Покровська та оточують Нью-Йорк. ЗСУ відкрили фронт під Курськом

Гойдалки в Часовому Ярі

Рашисти продовжують стирати місто КАБами й шукати шпарини в нашій обороні, щоб створити плацдарм на правобережжі каналу Сіверського Дінця. Атакують невеликими групами до 10 солдатів, які без бронетехніки перетинають канал у тих місцях, де він заходить під землю, тож його не потрібно форсувати, а можна переїхати на мопеді. Минулого тижня їм вдалося перетнути канал біля села Калинівка, але не вдалося там закріпитися – наші оборонці знищили всіх. Цього тижня певних успіхів ворог досяг, просуваючись у район Жовтневий трасою 00506. Зараз тривають бої, щоб не дати окупантам розширити свій плацдарм. Росіян, які намагаються закріпитися у приватному секторі, знищують разом із будівлями, створюючи випалене поле, де буде важко заховатися майбутнім штурмовим хвилям, які накочуються безупинно. Ситуація в місті динамічно розвивається і постійно змінюється.

Фото: Еспресо



Оточення Нью-Йорка та захоплення околиць Торецька

Попри те що ЗСУ відкинули окупантів із певної частини в центральному районі Нью-Йорка, окупати все ж закріпилися на невеликій площі з іншого боку річки Кривий Торець і постійно намагаються розвинути успіх, штурмуючи центр селища. Водночас вони розширюють свої фланги в першу чергу на схід, щоб з’єднатися з тими частинами, які воюють на півдні Торецька. Тут ЗСУ зуміли без оточення відійти зі своїх позицій, що опинилися між двома арміями рашистів, які наступали. Крім того, наші воїни все ще втримують східні околиці Нью-Йорка.

Західний фланг ворога проривається через селище в обхід центральної частини. Днями вони зуміли пробитися від заправки ТНК на 600 м на північ та захопити школу №38, практично вийшовши на північно-західні околиці селища. Продовжуючи таким чином, росіяни зможуть вже за кілька днів розпочати оточення Нью-Йорка.

Фото: Еспресо

Також росіяни наступають у західному напрямку, до нашого укріпрайону біля Пантелеймонівки й Олександрополя.

На околицях Торецька ворог окупував майже повністю село Південне, близько половини сіл Північне і Залізне, а також намагається зайти в сам Торецьк, але наразі марно. Загрозливо виглядає просування росіян від Залізного в напрямку на село Неліпівка, яка з півночі прикриває Нью-Йорк та оберігає його від оточення. З кожним тижнем наступ на Неліпівку стає потужнішим, а це може загрожувати повним оточенням Нью-Йорка. Наразі для того, щоб з’єднати обидва вістря свого нападу, рашистам потрібно пробити ще 4,5 км нашої оборони. Але вже зараз захисники Нью-Йорка опинилися під перехресним вогнем.

Бій за Торецьк може стати головним завданням зс РФ у другій половині цього року. Наразі вони пробують перетнути залізничне полотно, що пролягає вздовж вулиці Центральна, і вклинитися між териконами шахт Артема і "Північної", які є головними оборонними фортецями на першій лінії захисту. На жаль, ворог зумів здійснити цей задум у двох місцях, і зараз точаться бої, щоб не дати рашистам розвинути цей успіх. Окупанти натомість штурмують оборонців обидвох териконів.

Покровськ готує низку нових ліній оборони

Ворог суттєво наростив свої сили на Покровському напрямку. Всі ми сподівалися, що Силам оборони вдасться стримати наступ росіян, вибудувавши лінію оборони по річці Вовча. Втім рашисти пробили дірку в захисті біля Прогреса та продовжили рух височиною вздовж залізничного полотна, між долинами річок Вовча й Казенний Торець. Таким чином за 10 днів вони пробилися на 8 км углиб і зайшли у фланг нашим захисникам.

Після цього прориву росіяни весь час займалися, з одного боку, розширенням свого вклинення, а з іншого – витісненням ЗСУ, які ще тримали оборону на лівобережжі Вовчої, в районі між Новоселівкою Першою та Яснобродівкою. Що далі окупанти просуваються вглиб українських позицій у напрямку Желанного та Комишівки, то небезпечніше нашим воїнам утримувати плацдарм біля Вовчої, адже є значний ризик оточення. Тому, ймовірно, найближчим часом Сили оборони відійдуть від уже повністю окупованої Яснобродівки та сконцентруються на захисті Комишівки та Новожеланного.

Фото: Еспресо

Також найближчим часом, імовірно, окупанти захоплять оточене з трьох боків Желанне і зосередяться на подальшому просуванні вздовж залізничного шляху на Новогродівку, де зараз ЗСУ вибудовують нову лінію оборони, яка також пролягатиме вздовж річки Журавка, села Гродівка і Воздвиженка та річки Казенний Торець. Натомість росіяни, які за тиждень зуміли окупувати Веселе й Тимофіївку, продовжують рух у напрямку цієї оборонної лінії. Вони штурмують села Лисичне й Іванівка та мають намір захопити весь простір між Казенним Торцем і Журавкою, щоб змогти форсувати ці річки в декількох місцях. Ворогу це потрібно, щоб збільшити тиск на наших воїнів, які впродовж місяця стримують окупантів біля Воздвиженки. Зіткнувшись із таким опором, росіяни, як зазвичай, використовуватимуть тактику ударів по флангах та обходу оборонних редутів.

На південному фланзі цього фронту рашисти не змогли пробити нашу оборону біля Карлівки, а тому тут також шукатимуть обхідні шляхи. Уже зараз вони посилили наступи на село Невельське, а також форсують річку Лозова, щоб остаточно завершити окупацію міста Красногорівка і мати змогу перейти в наступ на Карлівку з півдня.

Фото: Еспресо

Курахове і Вугледар – росіяни вже на трасі

На цьому напрямку мало територіальних змін, але ті, що є, - доволі суттєві. Окупантам вдалося розвинути свій наступ південніше від Костянтинівки та зав’язати бої за вихід на трасу, яка веде з цього села до Вугледара і є однією з логістичних артерій цього міста. Траса ще не перерізана, але рашисти дуже близькі до цього. Що більше, цей успіх може загрожувати окупацією самої Костянтинівки, яка буде затиснута між двома російськими арміями, що рухатимуться по трасі 00532 як з півдня, так і з півночі. Зараз росіяни посилили наступ у районі села Побєда, яке окупували кілька місяців тому.

Фото: Еспресо

Південніше дороги на село Водяне, в районі Микільського, ворог просунувся на кілометр в сторону Вугледара, скоротивши відстань до траси до 3 км. Раніше вони мали просування й по самій дорозі на Водяне, де відстань до перехрестя скоротилася до 2 км. Таким чином росіяни на трьох ділянках намагаються перерізати трасу Костянтинівка – Вугледар і всюди мають повільне просування.

На самому Курахівському напрямку Силам оборони вже тривалий час вдається стримувати наступ ворога біля на третину окупованої Георгіївки. Найближчим часом очікується, що після окупації Красногорівки зс РФ перекинуть частину своїх сил для наступу саме на Курахове.

Росія тотально горить, ЗСУ прорвали кордон

ЗСУ завдають зараз по інфраструктурі РФ більше ударів, ніж росіяни по нас. Так, у тимчасово окупованому Криму раніше ЗСУ практично повністю розбили два аеродроми з п’яти. А цього тижня взялися за "Морозівськ", що на Ростовщині. Потужний ракетний удар фактично знищив його. При цьому згоріли або пошкоджені кілька винищувачів, а також усі склади з боєприпасами та паливом. Відтоді вже кілька днів ударів КАБами – найгрізнішою зброєю окупантів – стало значно менше. Інший "Ростов-на-Дону", підводний човен, який базувався у Севастополі, пішов на дно від двох ударів ATACMS. Також ракети знищили всі пускові установки комплексу ППО С-400 біля села Флотське. А в окупованому Луганську ракети рознесли частину заводу "Донець", яку ворог перетворив на свою базу. В місті пролунали понад 10 вибухів.

Наші дрони атакували найбільший НПЗ Росії в Омську, за 2400 км від України. Вигоріло 600 тис. т нафти, а ремонт забере 3-4 місяці. Окрім того, "бавовна" підпалила НПЗ в Ухті, що в республіці Комі. Вибух у Волгограді знищив підстанцію та вирубав світло. А в Азові на Ростовщині згоріла нафтобаза.

Фото: Еспресо

На Курщині ЗСУ розгромили 2 склади зберігання озброєння і техніки біля аеродрому "Халіно" та нафтобазу в селі Полєвая поблизу Курська. Ймовірно, ці удари були підготовчими. Адже 6 серпня ЗСУ трьома бронеколонами перетнули кордон Росії та почали рух у напрямку Курська, що за 80 км. У перші пів дня наші військові здійснили марш-кидок на понад 10 км й атакували місто Гончаровка і райцентр Суджа, захопили або зайшли в 11 прикордонних сіл. Не зустрівши опору, знищили загони ФСБ та армійські підрозділи. Взяли полонених і продемонстрували беззахисність росіян у Росії. Наразі ситуація розвивається, а росіяни стягують підкріплення з Брянщини та Білгородщини. Водночас частини 82-ї десантної бригади ЗСУ, разом з іншими спецпідрозділами, на своїх "страйкерах" просуваються вглиб Росії. Цікаво, що від Суджі до Курчатова, в якому є атомна станція, всього до 70 км. Росіяни вже зараз заявили про загрозу ядерного вибуху через обстріли Курчатова. Хоча ця інформація радше за все є залякуванням Заходу, але сама загроза для Курчатова чи Курська, який також є мало захищеним, може суттєво покращити переговорні позиції України, особливо на фоні просування зс РФ на Донеччині.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.