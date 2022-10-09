Казахський опозиціонер Аблязов представив "план повалення режиму Назарбаєва-Токаєва" на 20 листопада
Один з лідерів опозиції Казахстану, політемігрант Мухтар Аблязов пропонує перетворити призначений на 20 листопада 2022 року день проведення дострокових виборів президента країни на мирну демократичну революцію
Про це політик заявив у себе в телеграмі сьогодні, 9 жовтня 2022 року.
Свій допис він назвав "План повалення режиму Назарбаєва-Токаєва на 20 листопада".
"Що ми маємо зробити? Скинути нинішній режим та побудувати демократичну країну, як в Америці та Європі. Коли влада дійсно обирається народом на 4 роки і вона працює на народ, звітує перед народом. Тоді всі багатства країни розподіляються серед всього народу, а не дістаються купці чиновників, як Назарбаєв, Токаєв та їх оточення, або як у Росії, - Путіну та його наближеним", - йдеться у повідомленні.
Аблязов вважає за необхідне зібрати 20 листопада в середмісті Астани 50 тисяч протестувальників, після чого вони входять до адміністративних будівель й оголошують про створення Тимчасового уряду. Слідом за цим, на думку опозиціонера, перехідному керівництву Казахстану складають присягу очільники силових відомств, під орудою яких відбуваються арешти чи оголошення в розшук нинішньої владної верхівки.
Інші подробиці Мухтар Аблязов пообіцяв оголосити завтра, 10 жовтня.
Аби проілюструвати своє бачення дій майбутніх революціонерів Аблязов публікує відповідну інфографіку.
- Нагадаємо, Аблязов та його рух підтримує Україну у війні з Росією.
- РФ він називає "останньою імперією світу", що неодмінно розпадеться.
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