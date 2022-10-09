Казахський опозиціонер Аблязов представив "план повалення режиму Назарбаєва-Токаєва" на 20 листопада

Про це політик заявив у себе в телеграмі сьогодні, 9 жовтня 2022 року.

Свій допис він назвав "План повалення режиму Назарбаєва-Токаєва на 20 листопада".

"Що ми маємо зробити? Скинути нинішній режим та побудувати демократичну країну, як в Америці та Європі. Коли влада дійсно обирається народом на 4 роки і вона працює на народ, звітує перед народом. Тоді всі багатства країни розподіляються серед всього народу, а не дістаються купці чиновників, як Назарбаєв, Токаєв та їх оточення, або як у Росії, - Путіну та його наближеним", - йдеться у повідомленні.

Аблязов вважає за необхідне зібрати 20 листопада в середмісті Астани 50 тисяч протестувальників, після чого вони входять до адміністративних будівель й оголошують про створення Тимчасового уряду. Слідом за цим, на думку опозиціонера, перехідному керівництву Казахстану складають присягу очільники силових відомств, під орудою яких відбуваються арешти чи оголошення в розшук нинішньої владної верхівки.

Інші подробиці Мухтар Аблязов пообіцяв оголосити завтра, 10 жовтня.

Аби проілюструвати своє бачення дій майбутніх революціонерів Аблязов публікує відповідну інфографіку.

Нагадаємо, Аблязов та його рух підтримує Україну у війні з Росією.

РФ він називає "останньою імперією світу", що неодмінно розпадеться.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb