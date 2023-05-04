Казахстан припинить відправку нафти до російського порту Тамань, де 3 травня горів нафтовий резервуар, - Reuters
Казахстан з 8 травня планує припинити транспортування нафти до російського чорноморського порту Тамань, де 3 травня горів нафтовий резервуар
Про це пише Reuters, посилаючись на документи компанії "Казахстанські залізниці".
Офіційні причини заборони у документі не вказані.
Своєю чергою трейдери заявляють, що термінал продовжує обробляти нафтопродукти та скраплений нафтовий газ.
"Тамань працює, перевалку важких нафтопродуктів і зрідженого газу відновлено, заборони на експорт з Казахстану не буде до 8 травня. На підходах до порту спостерігається скупчення вагонів, але ми сподіваємося, що до 8 травня ситуація стабілізується, заборона буде знята", - йдеться у повідомленні.
Видання пише, що російські залізниці з середи також обмежили доставку до Тамані після того, як уряд РФ повідомив, що біля мосту, який з'єднує Росію та Крим, загорілася паливна база.
Зазначається, що Таманський нафтоперевалювальний вузол має потужність перевалки 20 мільйонів тонн сирої нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу на рік. У 2022 році він перевалив 7,3 млн тонн нафтопродуктів з Росії, Казахстану та Киргизстану.
- Уночі на 3 травня в селищі Волна Краснодарського краю спалахнув резервуар з нафтопродуктами. Пожежі присвоєно найвищий ранг складності.
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