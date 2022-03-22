Харківські рятувальники за минулу добу 35 разів виїжджали на ліквідацію пожеж і завалів, - МВС

Про це розповіло Міністерство внутрішніх справ у Telegramm.



"За добу з 21 по 22 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу і здійснили понад 35 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель", – йдеться у повідомленні.



Обстріли спричинили пожежів у житлових багатоповерхіках, приватних будинках та інших об'єктах у Київському, Холодногірському, Слобідському, Московському та Індустріальному районах міста Харкова, а також Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах області.



"Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Індустріальному та Шевченківському районах Харкова", – повідомило МВС.



Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались, за 25 адресами.



Нагадаємо, внаслідок ворожого авіаобстрілу у Києві сталась пожежа у торгівельному центрі та паркінгу.