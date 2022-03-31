Хмельниччина виконує роль великого гуманітарного хабу, за місяць було зібрано понад 300 тонн допомоги, - заступник міського голови

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV.



“Хмельниччина пережила не перші ракетні обстріли. Місто Хмельницький було атаковано перший раз, а область від самого початку вторгнення вже зазнала ракетного обстрілу декілька разів. Місто морально вже було готове до таких дій ворога. Всі служби спрацювали злагоджено. Був обстріл промислового об’єкту. Відповідно наслідки були ліквідовано досить швидко. На щастя, жертв немає”, - пояснив Ваврищук.



Він зауважив, що Хмельницька область завдяки ЗСУ залишається в тилу, але працює як великий гуманітарний хаб. За його словами, Хмельниччина допомагає містам, які знаходяться на межі гуманітарної катастрофи.



“Хмельниччина зараз перетворилась на великий гуманітарний хаб. Ми намагаємось допомогти тим містам, які знаходяться на межі гуманітарної катастрофи. За останні 10 днів ми зібрали понад 300 тонн вантажів продовольства та медикаментів і відправили в Сумську та Харківські області”, - розповів Ваврищук.





Нагадаємо, 30 березня російський агресор завдав два ракетних удари з повітря по Хмельницькому



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