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Хмельниччина виконує роль великого гуманітарного хабу, за місяць було зібрано понад 300 тонн допомоги, - заступник міського голови

31 березня, 2022 четвер
08:23
Суспільство Хмельницький

Заступник міського голови міста Хмельницький Микола Ваврищук розповів, що Хмельницька область за останні дні зібрала понад 300 тонн гуманітарної допомоги для Сумської та Харківської областей

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV.

“Хмельниччина пережила не перші ракетні обстріли. Місто Хмельницький було атаковано перший раз, а область від самого початку вторгнення вже зазнала ракетного обстрілу декілька разів. Місто морально вже було готове до таких дій ворога. Всі служби спрацювали злагоджено. Був обстріл промислового об’єкту. Відповідно наслідки були ліквідовано досить швидко. На щастя, жертв немає”, - пояснив Ваврищук.

Він зауважив, що Хмельницька область завдяки ЗСУ залишається в тилу, але працює як великий гуманітарний хаб. За його словами, Хмельниччина допомагає містам, які знаходяться на межі гуманітарної катастрофи. 

“Хмельниччина зараз перетворилась на великий гуманітарний хаб. Ми намагаємось допомогти тим містам, які знаходяться на межі гуманітарної катастрофи. За останні 10 днів ми зібрали понад 300 тонн вантажів продовольства та медикаментів і відправили в Сумську та Харківські області”, - розповів Ваврищук.

Хмельницький
війна з Росією
гумдопомога
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