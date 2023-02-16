Ходорковський попередив Захід про війну з Китаєм у разі перемоги Росії в Україні

Михайло Ходорковський, російський олігарх у вигнанні і затятий критик режиму Володимира Путіна, попередив про це в інтерв'ю Washington Post напередодні промови, з якою він виступить перед світовими лідерами на великій конференції з безпеки і оборони в Німеччині цими вихідними.

"Програна війна в Україні - це сходинка до війни в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ви повинні розуміти, що коли навіть великого хлопця б'ють по обличчю, багато інших хлопців починають сумніватися, чи дійсно цей хлопець такий сильний, і вони хочуть вчепитися йому в зуби. ... Якщо США хочуть воювати в Азії, то найвірніший шлях до цього - показати слабкість і в Україні", - сказав Ходорковський в інтерв'ю The Washington Post в Лондоні, де він зараз живе.

Ходорковський, який провів десять років у в'язниці в Росії, перш ніж був помилуваний Путіним у 2013 році, заявив, що посилення західної військової допомоги Україні та забезпечення її перемоги - єдиний спосіб для США уникнути подібного військового конфлікту з Китаєм.

Цими вихідними Ходорковський має виступити на Мюнхенській конференції з безпеки, куди його та двох інших опозиціонерів, колишнього чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова і Юлію Навальну, дружину ув'язненого опозиціонера Олексія Навального, запросили замість офіційних представників російського уряду.

Їхні запрошення є чітким докором Кремлю за розв'язану Путіним війну в Україні.

Це перший випадок, коли представники опозиції були запрошені замість російських чиновників на конференцію з питань безпеки, гучний захід, на якому Путін виголосив знакову промову у 2007 році, і де міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазвичай є добре знайомим обличчям.

Росія відмовилася брати участь у минулорічній конференції, яка відбулася якраз перед початком її вторгнення, заявивши, що захід "перетворюється на трансатлантичний форум" і "втрачає свою інклюзивність та об'єктивність".

Крістоф Хойсген, голова конференції з питань безпеки, заявив, що офіційні представники Росії не будуть запрошені, доки Путін "заперечує право України на існування".

В інтерв'ю Ходорковський, який колись був найбагатшою людиною Росії як основний власник нафтової компанії ЮКОС, сказав, що Захід зараз має вибір між трьома шляхами у своїй стратегії підтримки України.

За словами Ходорковського, нинішня траєкторія, незважаючи на нещодавні домовленості про постачання новітніх бойових танків, є лише поступовою військовою підтримкою і відкриває шлях до затяжної і сповненої ризиків війни.

У цій ситуації немає жодних гарантій, що Україна зможе витримати нинішній рівень втрат, а політичні суперечки в США напередодні президентських виборів 2024 року можуть підштовхнути законодавців до припинення поставок зброї та економічної допомоги.

"Якщо Захід вважає, що Україна має достатньо сил, щоб продовжувати втрачати від 350 до 500 осіб на день вбитими і пораненими, і якщо вони можуть забезпечити гарантоване і постійне постачання зброї і боєприпасів, то добре. Але це дуже великий ризик", - сказав він. Водночас, за його словами, Путін може спробувати відповісти "асиметрично", дестабілізуючи уряди в Африці, на Балканах і Близькому Сході, а також, можливо, на Заході.

Другий шлях передбачає швидке і значне збільшення Заходом військової допомоги, включаючи ракети дальнього радіусу дії і винищувачі, які дозволять Україні знищити російські лінії постачання.

"Єдине, що може переломити ситуацію на полі бою - це авіація. Все інше - другорядне", - сказав Ходорковський.

Хоча західна підтримка України була потужнішою, ніж багато хто очікував, "це не скасовує того факту, що Захід повинен робити набагато більше", - сказав він.

Допомога часто відставала від подій на полі бою, і "до того часу, як ви почнете давати ці ракети і танки, буде вже занадто пізно. ... Якщо через три місяці фронт рухатиметься до Києва, вони дадуть літаки, але тоді буде пізно, тому що не залишиться жодного аеродрому", - сказав він.

Третій шлях призведе до того, що Вашингтон і його союзники врешті-решт "розвернуться і підуть, як вони це зробили в Афганістані, як вони це зробили в Сирії та інших місцях", - сказав він.

"Путін - людина, яка мислить ретроспективно, і він вважає, що якщо щось сталося раніше, то це часто повторюється так само в майбутньому, - сказав Ходорковський. "І в цьому він не часто помиляється. Мислячи ретроспективно, він бачить, що кожного разу, коли він починає маленьку, нову війну, йому вдається консолідувати навколо себе суспільство, і він бачив, як американці знову і знову відступали. ... Але якщо він завершить українську операцію успішно для себе, то націонал-патріоти, які зараз є його основним джерелом підтримки, не дозволять йому зупинитися, і почнеться наступна війна".

Хоча російська агресія продовжиться і за межами України, будь-яка перемога Путіна в Україні підштовхне Китай до наступу на Тайвань, додав він. "Коли я чую від американців, що нам потрібно вибирати між допомогою Україні і допомогою Тайваню, тому що ми не можемо надати допомогу обом, це здається настільки примітивним, що у мене виникає відчуття, що це якийсь трюк", - сказав він.

Будь-яке врегулювання шляхом переговорів, в якому Україна буде змушена погодитися на передачу територій, таких як Донецька і Луганська області, посилить позиції "яструбів", на яких російський президент змушений покладатися, щоб заручитися підтримкою громадськості у війні. Тоді Путін буде "змушений під тиском" розпочати подальші атаки на Україну, сказав Ходорковський.

Ходорковський вже давно використовує свій Фонд "Відкрита Росія" для боротьби з путінським режимом, а зараз спонсорує низку проектів російської політичної опозиції. Його остання книга "Як убити дракона" закликає Захід розпочати підготовку до післяпутінського, післявоєнного режиму, в якому президентська система Росії має бути демонтована і замінена на парламентську республіку.

Швидка ескалація західної підтримки України з метою швидкого завершення війни і перемоги над російськими військами була б "найкращою для Росії", сказав Ходорковський. "Менше людей загине і менше буде нарощування сили жахливих націонал-патріотів", - сказав він.

В іншому випадку на країну чекає набагато глибший колапс. За його словами, чим довше триватиме війна, тим більша ймовірність того, що росіяни перестануть звинувачувати свій уряд у смерті своїх близьких і покладуть провину на Україну.

На думку Ходорковського, затяжний конфлікт також є ризикованим для Путіна, який стикається з обуренням з кожного боку глибоко розділеної еліти: яструбиного націоналістичного патріотичного табору, який вважає, що Путін повинен діяти більш рішуче і радикально, щоб завоювати Україну, і більш ліберально налаштованого табору, який вважає війну жахливою помилкою.

Поки що немає жодних ознак того, що хтось буде діяти проти авторитарного президента. Але якщо стане зрозуміло, що Путін програє війну, то, за словами Ходорковського, історія може повторитися, і регіональні губернатори відмовляться виконувати накази з Москви, як це сталося в 1999 році, коли ослаблений президент Борис Єльцин був змушений піти у відставку.

Путін поки що тримається. "Пропаганда все ще здатна переконати людей, що вони перемагають на фронті", - сказав Ходорковський, додавши, що навіть невдалий призов до армії не підірвав Путіна. "Мобілізація пройшла для нього легше, ніж багато хто очікував. Зараз питання в тому, що відбувається на полі бою. Все інше має абсолютно маргінальне значення”.