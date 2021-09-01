Хотів зробити щеплення: у Баку чоловік розбив скляні двері в поліклініці, постраждали лікарі

Про це повідомляє Haqqin.az.

Чоловік з дружиною прийшли в поліклініку №7 в Баку 31 серпня, щоб зробити щеплення від COVID-19. Перед медзакладом утворилася величезна черга на вакцинацію і людей пускали невеликими групами.

Чоловік вирішив не займати чергу, а розбив скляні двері і увійшов до поліклініки.Внаслідок інциденту постраждали троє лікарів. Він вимагав від медиків зробити йому щеплення та відкрив двері іншим, хто чекав черги на вакцинацію.

Щодо чоловіка розпочато розслідування.

У МОЗ Азербайджану своєю чергою уточнили, що черга перед поліклінікою утворилася через великий наплив охочих вакцинуватися. Для дотримання соціальної дистанції до медзакладу пускали по кілька людей.