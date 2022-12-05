Хрюша і Стєпашка проти ЗСУ. Програма "КонЄц спЄцопЄрацИЇ" о 18:00

На Берлін вже не йдуть, але Лондон, Варшава та Вашингтон, теж спокою не дають. Більше про "пАбЄду", яка перетворилася на "побЄг" для росіян, розкаже й покаже Анна-Єва Мельник в програмі "Конєц спєцопєрациї".

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ЗСУ розвінчали міфи про "нЄпобЄдІмость рАсЄї" та її "вторую армІю мІра". Щопонеділка о 18:00 дивіться "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". Це авторська програма Анни-Єви Мельник. В котрій, журналістка розповідає про падіння "рускАвА мІра" та реальне життя на московських болота.