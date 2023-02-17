Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Кібератаки проти України та країн НАТО здійснюють 5 пов'язаних із владою РФ угруповань, - Google

Кібератаки проти України та країн НАТО здійснюють 5 пов'язаних із владою РФ угруповань, - Google

17 лютого, 2023 п'ятниця
20:29
Новини росія хакер

Кібератаки на установи країн НАТО та України влаштовують п'ять пов'язаних з російською владою хакерських угруповань, частина з яких співпрацює в ФСБ та ГРУ Росії

Про це йдеться у звіті "Туман війни", який опублікувала компанія Google.

Кібератаки на установи України та країн НАТО влаштовують хакерські угруповання FrozenLake, Coldrive, Summit, FrozenBarentz і FrozenVista. Однією з їхніх головних стратегій є фішинг. Хакери найчастіше здійснюють атаки на пошту Gmail та інші поштові сервіси міноборони, МЗС тощо.

Так, згідно з аналізом загроз Google, угруповання FrozenBarentz має зв'язок з головним розвідувальним управлінням Росії. Воно здійснює шпигунську діяльність, розповсюджує дезінформацію та руйнує інформаційні системи. Головними цілями групи є інфраструктура України, яка була уражена у 2015-2016 роках, а також країни НАТО, Південна Корея та Грузія. Також під кібератаку FrozenBarentz потрапив і турецький виробник безпілотних літальних апаратів Bayraktar.

Хакерське угруповання Summit, за даними аналізу загроз Google, пов'язане з ФСБ. Співробітники цієї групи займаються виключно шпигунством переважно в силах безпеки НАТО, які є їх основними цілями. Також у липні 2022 року Summit замаскувало шкідливе програмне забезпечення під програму, яку можна було звантажити з домену, схожого на домен сайту полку "Азов".

Крім російських хакерських угруповань, у звіті Google також присутнє білоруське угруповання Pushcha. Воно веде шпигунську діяльність та інформаційні кампанії. Зокрема у 2021 році, Pushcha провела кампанію Ghostwriter, під час якої розповсюджувало проросійські публікації. Для цього хакери зламували новинні сайти та розміщували там фейкові дописи.

Аналітики Google зазначають, що хакерські атаки з боку Росії почалися ще до повномасштабної війни. Перші фішингові кампанії проти України було зафіксовано ще у квітні 2021 року. У 2022 році кількість кібератак проти України зросла у 3,5 рази порівняно з 2020 роком, а на країни-члени НАТО - в 4 рази.

Наголошують, що Росія використала безліч інформаційних операцій для формування суспільного сприйняття війни. Вони мають на меті підірвати українську владу, перервати міжнародну підтримку України та посилити підтримку РФ у війні всередині країни.

Google прогнозує, що російські хакерські угруповання продовжуватимуть здійснювати атаки, щоб досягти стратегічних цілей РФ. Ці атаки будуть спрямовані переважно проти України, утім дедалі більше поширюватимуться на країни НАТО та їх партнерів.

Також аналітики Google стверджують. що Росія продовжить нарощувати масштаби й темпи інформаційних операцій, щоб досягти своїх цілей. Такі операції посиляться на тлі наближення таких ключових етапів, як-от міжнародне фінансування, військова допомога, внутрішні референдуми тощо. Утім, на думку аналітиків, наразі незрозуміло, досягне у такий спосіб Росія бажаного ефекту чи навпаки посилить протидію своїй агресії.

  • 11 лютого стало відомо, що в Росії кіберзлочинців, які діють на користь Кремля, пропонують звільнити від кримінальної відповідальності.
  • 13 лютого онлайн-ресурси Північноатлантичного альянсу зазнали кібератаки з боку хакерів.
Читайте також:
18 лютого, 2023 субота
Український важковаговик програв нокаутом у бою за титул WBO
ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3
16 лютого, 2023 четвер
Росіяни вдарили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу ракетами Х-22, - Ігнат
18 лютого, 2023 субота
Усик відповів на ультиматум Ф'юрі
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.36
    Купівля 39.36
    Продаж 40.01
  • EUR
    Купівля 41.48
    Продаж 42.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
19 лютого
10:42
Дмитро Кулеба та Ван І (праворуч)
Кулеба обговорив відновлення миру в Україні з головним дипломатом Китаю
10:21
Юлія Джима
Біатлон: Олімпійська чемпіонка з України знялася з останньої гонки ЧС-2023
10:06
F-16
F-16 та далекобійні ракети допоможуть Україні перемогти на фронті, - командувач сил НАТО в ЄС
10:01
OPINION
Віктор Андрусів
Сьогодні мобілізація = виживання
09:54
на фото мобільні вогневі групи у Києві
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ запускає до України повітряні кулі
09:39
Ранком росіяни вдарили по Дружківці на Донеччині, пошкоджено будинки й авто
09:24
Віктор Орбан
"Це не наша війна": Орбан закликав ЄС відмовитися від підтримки України
09:22
фінляндія швеція нато
Фінляндія готова вступити до НАТО, навіть якщо заявку Швеції не ратифікують
09:02
Циклон "Бацірай"
У Новій Зеландії вирував циклон "Габріель", який забрав життя 11 осіб, тисячі - зниклі безвісти
08:40
КНДР підтвердила випробування міжконтинентальної балістичної ракети та назвала це "непереборною ядерною контратакою"
08:38
OPINION
Микола Княжицький
Штучний інтелект і світ
08:24
Інфографіка
ЗСУ
Упродовж доби ЗСУ ліквідували 590 військових РФ, 7 танків та 2 крилаті ракети
08:10
Еммануель Макрон
Макрон заявив, що Франція ніколи не матиме намірів "розчавити" Росію
08:09
OPINION
Олексій Голобуцький
НАТО провокує Росію, щоб дізнатися про стан її ядерного потенціалу
07:56
Нікополь
Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджено будинки
07:39
Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в центрі Дамаска, п'ятеро загиблих, - Reuters
07:25
Китай
Росія може отримувати нелетальну військову допомогу від Китаю, - ЗМІ
07:03
Ілон Маск
Уряд США мав розмови з Ілоном Маском щодо використання інтернету Starlink в Україні
06:51
мобілізовані росіяни
Генштаб: у Криму родичі мобілізованих масово жаліються на порушення прав військовослужбовців
06:30
російська армія, мобілізація
ISW: російські добровольці не отримують обіцяну грошову компенсацію від влади
01:30
ЗСУ
ЗСУ ліквідували трьох російських старших лейтенантів, - офіцер Штефан
00:44
Туреччина
У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,2
2023, субота
18 лютого
23:59
Страсбур, чемпіонат Франції, Едуард Соболь
Українець Соболь віддав перший асист за французький "Страсбур". Його команда перемогла "Анже"
23:24
окупанти, орки
На окупованих територіях рашисти не можуть знайти партизан. Змушені пропонувати рублі "інформаторам", - Центр нацспротиву
22:13
Росія продовжує продукувати фейки
Росія розповсюдила фейк про "військово-польові госпіталі" в освітніх закладах Києва, - КМДА
22:00
Ексклюзив
Марк Фейгін
Близький Схід, Кавказ, Закавказзя за найближчі десятиліття переживуть безліч війн, - Фейгін
22:00
OPINION
Віктор Трегубов
Чи так важко було повірити в те, що ми є?
21:59
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росіяни обстріляли 4 громади Сумської області. Знищили будинки та домогосподарства, пошкоджено автомобіль
21:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Сі Цзіньпіну вигідно залишити Білорусь агентом власного впливу у Європі: Портников про візит Лукашенка до Китаю
21:37
Володимир Зеленський
"Хочу відзначити кожного і кожну, хто обороняє Донеччину": Зеленський відзначив п'ять бригад
21:18
Дніпро, ракетний удар, вибух, російська агресія
Кожен удар РФ по Україні матиме юридичні наслідки, - Зеленський
21:12
Польський кордон
Білорусь не пропускає польські фури з Литви та Латвії. Польща обіцяє "ідентичну реакцію"
21:03
Неймар
Неймар визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ
21:00
Андрій Єрмак
Єрмак запропонував прийняти документ, що стане "проміжним етапом" перед членством у НАТО
20:47
Джо Байден ООН
Байден готує звернення до Путіна та росіян
20:43
Рекс
ЗСУ знищили російську ДРГ, яка намагалась висадитись на один з островів у дельті Дніпра
20:31
Молдова
Напередодні проросійської акції у Кишеневі затримали відповідальних за підкуп демонстрантів
20:19
Ентоні Блінкен
Росія втратила 200 тис. військових у війні з Україною, - Блінкен
20:07
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрик не врятував "Челсі" від ганебної поразки "Саутгемптону" в АПЛ
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Путін без Путіна
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV