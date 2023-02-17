Кібератаки проти України та країн НАТО здійснюють 5 пов'язаних із владою РФ угруповань, - Google

Про це йдеться у звіті "Туман війни", який опублікувала компанія Google.

Кібератаки на установи України та країн НАТО влаштовують хакерські угруповання FrozenLake, Coldrive, Summit, FrozenBarentz і FrozenVista. Однією з їхніх головних стратегій є фішинг. Хакери найчастіше здійснюють атаки на пошту Gmail та інші поштові сервіси міноборони, МЗС тощо.

Так, згідно з аналізом загроз Google, угруповання FrozenBarentz має зв'язок з головним розвідувальним управлінням Росії. Воно здійснює шпигунську діяльність, розповсюджує дезінформацію та руйнує інформаційні системи. Головними цілями групи є інфраструктура України, яка була уражена у 2015-2016 роках, а також країни НАТО, Південна Корея та Грузія. Також під кібератаку FrozenBarentz потрапив і турецький виробник безпілотних літальних апаратів Bayraktar.

Хакерське угруповання Summit, за даними аналізу загроз Google, пов'язане з ФСБ. Співробітники цієї групи займаються виключно шпигунством переважно в силах безпеки НАТО, які є їх основними цілями. Також у липні 2022 року Summit замаскувало шкідливе програмне забезпечення під програму, яку можна було звантажити з домену, схожого на домен сайту полку "Азов".

Крім російських хакерських угруповань, у звіті Google також присутнє білоруське угруповання Pushcha. Воно веде шпигунську діяльність та інформаційні кампанії. Зокрема у 2021 році, Pushcha провела кампанію Ghostwriter, під час якої розповсюджувало проросійські публікації. Для цього хакери зламували новинні сайти та розміщували там фейкові дописи.

Аналітики Google зазначають, що хакерські атаки з боку Росії почалися ще до повномасштабної війни. Перші фішингові кампанії проти України було зафіксовано ще у квітні 2021 року. У 2022 році кількість кібератак проти України зросла у 3,5 рази порівняно з 2020 роком, а на країни-члени НАТО - в 4 рази.

Наголошують, що Росія використала безліч інформаційних операцій для формування суспільного сприйняття війни. Вони мають на меті підірвати українську владу, перервати міжнародну підтримку України та посилити підтримку РФ у війні всередині країни.

Google прогнозує, що російські хакерські угруповання продовжуватимуть здійснювати атаки, щоб досягти стратегічних цілей РФ. Ці атаки будуть спрямовані переважно проти України, утім дедалі більше поширюватимуться на країни НАТО та їх партнерів.

Також аналітики Google стверджують. що Росія продовжить нарощувати масштаби й темпи інформаційних операцій, щоб досягти своїх цілей. Такі операції посиляться на тлі наближення таких ключових етапів, як-от міжнародне фінансування, військова допомога, внутрішні референдуми тощо. Утім, на думку аналітиків, наразі незрозуміло, досягне у такий спосіб Росія бажаного ефекту чи навпаки посилить протидію своїй агресії.