Київська прокуратура оскаржить рішення суду, яке дозволило Кожарі вийти із СІЗО після внесення застави

Про це заявила прессектретар прокуратури Олена Ковальова, передає Укрінформ.



"Прокуратура подавала до суду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави. 30 листопада Києво-Святошинський райсуд Київської області продовжив йому строк тримання під вартою та зменшив розмір застави до 2,7 млн грн", - зазначила вона.



Ковальова додала, що Київська обласна прокуратура й потерпіла сторона оскаржили рішення суду в апеляційному порядку, однак суд візмовився відкривати провадження за скаргою.



"Наразі прокуратура готує касаційну скаргу на рішення апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження за скаргою прокурора", - повідомила прессекретар.

Нагадаємо, 21 лютого 2020 року у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари знайшли застреленим колишнього керівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.

22 лютого поліція перекваліфікувала справу про смерть колишнього керівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького в будинку ексглави МЗС Леоніда Кожари із самогубства на умисне вбивство.

25 березня поліція за підозрою в умисному вбивстві затримала Леоніда Кожару.

1 квітня адвокати Кожари подали апеляційну скаргу на рішення Шевченківського суду Києва щодо тримання його під вартою.

18 травня суд зменшив суму застави до 2,1 млн грн.

21 травня Кожара вийшов із СІЗО під заставу, проте 11 червня 2020 року суд знову заарештував його.

20 грудня стало відомо, що Кожара вийшов із СІЗО, заплативши заставу.

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