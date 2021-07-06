Київська влада відклала впровадження штрафів за несплату паркування до 16 липня
Київські інспектори не штрафуватимуть водіїв за несплату парковки до 16 липня, натомість вестимуть з ними роз'яснювальну роботу
Про це перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Костянтин Усов повідомив у Facebook.
"До 16 липня включно у київських інспекторів з паркування особлива місія. Вони не штрафують водіїв за несплачене паркування, а натомість ведуть відкриту роз'яснювальну роботу", - написав Усов.
За його словами, водії, які не сплатили за паркування, замість постанови ро порушення отримують інформаційну довідку з роз'ясненням про розмір штрафу та порядок оплати. У довідці вказуватимуться офіційні тарифи на паркування відповідно до зон у місті, а також додатки, сайт і QR-код, за допомогою яких можна здійснити оплату.
Усов також нагадав, що водіям не слід давати готівку нелегальним паркувальникам.
- Нагадаємо, з 1 липня у Києві почали діяти офіційні тарифи на паркування. В І зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування становить 35 грн/год, в ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях, - 25 грн/год. У спальних районах міста вартість паркування залишилася 5 грн/год.
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