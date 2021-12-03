Київський метрополітен попередив про можливе обмеження руху потягів 3 грудня

Про це попереджає пресцентр Київського метрополітену.



"Сьогодні, 3 грудня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Львів" (Львів), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену", - ідеться у повідомленні.



Перед початком гри можливе закриття станції "Олімпійська" на вхід. Після матчу можуть не працювати на вхід "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".



У Київському метрополітені пояснили, що вживають таких заходів для уникнення масового скупчення людей на платформах.

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