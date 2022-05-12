Київський зоопарк запрацював у режимі парку
Київський зоопарк відновив роботу в режимі парку з 10:00 до 16:30
Про повідомила КМДА в телеграмі.
"Київський зоопарк розпочав роботу в режимі парку. Каси продажу квитків працюють з 10:00 до 15:00, на території зоопарку можна перебувати до 16:30. За сигналом повітряної тривоги відвідувачі мають негайно покинути територію та прямувати до найближчого сховища", - ідеться в повідомленні.
Від початку повномасштабної війни РФ проти України працівники закладу врятували та прихистили 141 тварину та продовжують їхню реабілітацію. Відвідувачі зможуть побачити врятовану тигрицю Далілу, "дитячий садочок" мавпенят, а також черепах, птахів і ящірок. Крім того, у зоопарку є горила Тоні та бегемот Лілі у своїх літніх оновлених вольєрах, лемури на зелених острівцях, слон Хорас, леви, жирафи, олені, ведмеді й інші тварини.
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