Кількість електричок з Лозової для вивозу мешканців в безпечніші райони можуть за потреби збільшити, - мер

Про це очільник міста Лозова Сергій Зеленський розповів у відеозверненні в Facebook.



"Протягом дня курсуватимуть електропоїзди у полтавському напрямку. Перший вирушить о 12 годині дня, далі плануємо о 13-й і 14-й. Проаналізуємо завантаженість. При потребі домовилися про додаткові відправлення", – сказав мер міста.



Він зауважив, що прохання до містян покинути місто і переїхати в більш безпечні райони – це запобіжний захід, пов'язаний з ризиками ракетних ударів по Лозовій.



При цьому Сергій Зеленський вказав, що ніч у місті з 3 на 4 квітня минула відносно спокійно, комунальні служби, рятувальники займаються відновлювальними роботами. Вони впоралися набагато швижше, ніж планували.



"Всі спрацювали на відмінно", – підкреслив глава міста.



Людям, чиї домівки постраждали від обстрілів, почали оперативно надавати матеріали для відновлення покрівель.



"Намагаємося робити це максимально швидко в зв'язку з погодними умовами – до кінця тижня синоптики обіцяють сильні дощі. Точну кількість пошкоджених будинків підраховуємо", – сказав Сергій Зеленський.

Нагадаємо, мер міста Лозова, що на Харківщині, 3 квітня порадив городянам перебратися до більш безпечних місць на власних авто або електропоїздах в полтавському напрямку.