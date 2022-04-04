Кількість електричок з Лозової для вивозу мешканців в безпечніші райони можуть за потреби збільшити, - мер
З міста Лозова, що на Харківщині, сьогодні о 12, 13 та 14 годині курсуватимуть електрички у полтавському напрямку, а за потреби їхня кількість може бути збільшена
Про це очільник міста Лозова Сергій Зеленський розповів у відеозверненні в Facebook.
"Протягом дня курсуватимуть електропоїзди у полтавському напрямку. Перший вирушить о 12 годині дня, далі плануємо о 13-й і 14-й. Проаналізуємо завантаженість. При потребі домовилися про додаткові відправлення", – сказав мер міста.
Він зауважив, що прохання до містян покинути місто і переїхати в більш безпечні райони – це запобіжний захід, пов'язаний з ризиками ракетних ударів по Лозовій.
При цьому Сергій Зеленський вказав, що ніч у місті з 3 на 4 квітня минула відносно спокійно, комунальні служби, рятувальники займаються відновлювальними роботами. Вони впоралися набагато швижше, ніж планували.
"Всі спрацювали на відмінно", – підкреслив глава міста.
Людям, чиї домівки постраждали від обстрілів, почали оперативно надавати матеріали для відновлення покрівель.
"Намагаємося робити це максимально швидко в зв'язку з погодними умовами – до кінця тижня синоптики обіцяють сильні дощі. Точну кількість пошкоджених будинків підраховуємо", – сказав Сергій Зеленський.
- Нагадаємо, мер міста Лозова, що на Харківщині, 3 квітня порадив городянам перебратися до більш безпечних місць на власних авто або електропоїздах в полтавському напрямку.
- 22 березня окупант завдав чотири ракетних удари, в результаті яких загинув чоловік і 9 осіб отримали поранення.
- 1 березня повідомлялося про російський авіаналіт на Лозову у Харківській області
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