Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Так, за добу росіяни вбили трьох цивільних у Слов'янську, двох - у Діброві та одного - в Опитному. Ще вісім зазнали поранень.

Загалом за час повномасштабної війни на Донеччині загинули 973 людини, зазнали поранень - 2376. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де наразі неможливо порахувати точну їх кількість.

7 жовтня росіяни вбили на Донеччині двох цивільних, ще сімох поранили.

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