Кількість вбитих росіянами на Донеччині за час повномасштабного вторгнення збільшилася до 973
За добу 10 жовтня від рук окупантів на Донеччині загинули шість мирних жителів
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Так, за добу росіяни вбили трьох цивільних у Слов'янську, двох - у Діброві та одного - в Опитному. Ще вісім зазнали поранень.
Загалом за час повномасштабної війни на Донеччині загинули 973 людини, зазнали поранень - 2376. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де наразі неможливо порахувати точну їх кількість.
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7 жовтня росіяни вбили на Донеччині двох цивільних, ще сімох поранили.
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