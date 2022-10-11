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Війна з Росією: хроніка
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Кількість вбитих росіянами на Донеччині за час повномасштабного вторгнення збільшилася до 973

11 жовтня, 2022 вiвторок
09:27
війна з Росією Миколаївка, школа

За добу 10 жовтня від рук окупантів на Донеччині загинули шість мирних жителів

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Так, за добу росіяни вбили трьох цивільних у Слов'янську, двох - у Діброві та одного - в Опитному. Ще вісім зазнали поранень.

Загалом за час повномасштабної війни на Донеччині загинули 973 людини, зазнали поранень - 2376. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де наразі неможливо порахувати точну їх кількість.

  • 7 жовтня росіяни вбили на Донеччині двох цивільних, ще сімох поранили.

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Росія
Донеччина
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