Кількість зареєстрованих через порушення закону про декомунізацію проваджень зросла у 5 разів порівняно з 2021 роком
У 2022 році в Україні було відкрито 316 кримінальних проваджень щодо порушення закону про декомунізацію, що вп'ятеро більше ніж у 2021 році
Про це зазначили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит LB.ua.
Так, у 2021 році було відкрито 61 справу. Із 316 відкритих у 2022 році справ 83 було передано до суду, а 47 проваджень закрили за відсутності складу злочину.
"На жаль, є випадки, коли навіть зараз не розслідуються справи щодо саботажу демонтажу комуністичних пам'ятників і саботаж перейменувань. Наприклад, поліція закрила провадження проти посадових осіб, які відновили пам'ятник члену ЦК КПРС у Карлівці", - розповів журналістам засновник проєкту "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.
Варто зазначити, що закон про декомунізацію, який забороняє пропаганду комуністичного режиму й поширення відповідної символіки, було ухвалено в 2015 році.
З 2017 року в Україні також заборонили виготовлення та використання георгіївської стрічки, оскільки її визнано символом нинішньої агресії РФ проти українців.
- У Латвії теж заборонили георгіївську стрічку. Депутат Європарламенту Рітварс Янсонс наголосив на тому, що символ георгіївської стрічки бере свій початок з ХVІІІ століття в Російській імперії та означає для Латвії підкорення та русифікацію.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.06
Купівля 40.06Продаж 40.76
-
EUR
Купівля 41.77Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе