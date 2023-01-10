Про це зазначили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит LB.ua.

Так, у 2021 році було відкрито 61 справу. Із 316 відкритих у 2022 році справ 83 було передано до суду, а 47 проваджень закрили за відсутності складу злочину.

"На жаль, є випадки, коли навіть зараз не розслідуються справи щодо саботажу демонтажу комуністичних пам'ятників і саботаж перейменувань. Наприклад, поліція закрила провадження проти посадових осіб, які відновили пам'ятник члену ЦК КПРС у Карлівці", - розповів журналістам засновник проєкту "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.

Варто зазначити, що закон про декомунізацію, який забороняє пропаганду комуністичного режиму й поширення відповідної символіки, було ухвалено в 2015 році.

З 2017 року в Україні також заборонили виготовлення та використання георгіївської стрічки, оскільки її визнано символом нинішньої агресії РФ проти українців.

У Латвії теж заборонили георгіївську стрічку. Депутат Європарламенту Рітварс Янсонс наголосив на тому, що символ георгіївської стрічки бере свій початок з ХVІІІ століття в Російській імперії та означає для Латвії підкорення та русифікацію.

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