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Головна Кіно Amazon Prime Video зніме серіал за романом Стівена Кінга "Керрі"

Amazon Prime Video зніме серіал за романом Стівена Кінга "Керрі"

Дар'я Тарасова
22 жовтня, 2024 вiвторок
18:56
Кіно Стівен Кінґ

Американський режисер Майк Фленаґан, найбільш відомий кіноадаптацією жахів Стівена Кінга, створить серіал з 8 епізодів за романом "короля жахів" "Керрі"

Зміст

Про це пише NME.

Відомого режисера фільмів жахів Майка Фленаґана призначили керувати новою телевізійною адаптацією Стівена Кінга "Керрі". Фленаґан очолить роботу над серіалом для Amazon Prime Video, який матиме вісім епізодів.

Дата випуску проєкту ще невідома. Фленаґан, який у минулому працював над кількома іншими екранізаціями Кінга, також стане співавтором сценарію та виконавчим продюсером.

Наразі вже ведеться робота над сценарієм, і припускають, що виробництво може розпочатися незабаром. Акторський склад проєкту ще не оголошений.

"Керрі" стане останньою адаптацією Стівена Кінга, втіленою Фленаґаном. До того він виступав режисером стрічок "Доктор Сон", "Гра Джеральда" і "Життя Чака".

"Керрі" - перший опублікований роман Кінга - розповідає історію позбавленої друзів старшокласниці, яка зʼясовує, що має телекінетичні здібності. Вперше він був екранізований у 1976 році з акторкою Сіссі Спейсек у головній ролі. Фільм отримав невдале продовження в 1999 році під назвою "Лють: Керрі 2" і рімейк 2013 року, в якому зіграли Хлоя Грейс Морец і Джуліанна Мур.
 

Теги:
Новини
Культура
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