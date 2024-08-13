Чотириразовий ведучий "Оскара" Джиммі Кіммел відмовився проводити церемонію у 2025 році і пояснив чому

Про це пише Variety.

Американський комік, ведучий популярного вечірнього шоу Jimmy Kimmel Live Джиммі Кіммел в останньому епізоді подкасту Politickin’ розповів про своє рішення відмовитися від проведення церемонії "Оскар" у 2025 році. Кіммел чотири рази ставав ведучим престижного заходу Голлівуду - у 2017-му, 2018-му, 2023-му і 2024 роках.

Комік поділився, що йому подобався цей досвід, але він визнав, що це має свою ціну та, зокрема, відволікає від Jimmy Kimmel Live.

"Я просто вирішив, що не хочу мати справу з цим цьогоріч. Минулого року цього було занадто багато. Ви все відкладаєте до закінчення "Оскара". А потім - після "Оскара" - вам доведеться зробити все, що ви "обіцяли зробити після "Оскара". Я пропрацював два роки [2017 і 2018], все пройшло добре. Пропрацював ще два роки [2023 і 2024], все пройшло добре. Вирішив зробити невелику перерву", - розповів Кіммел.

Він зізнався, що поєднувати власне шоу і грандіозну церемонію йому важко.

"Я погано вмію балансувати, справді не вмію. Це не одна з моїх сильних сторін. Я повністю залучаюся, коли справа стосується чогось на кшталт "Оскара". Думаю про це вранці та ввечері, і коли у мене виникають ідеї, я хочу над ними працювати, і тоді моє вечірнє шоу здається неприємністю. Усі наші сценаристи з шоу працюють над "Оскаром", тому їх це відволікає. Це весело робити, і мені приємно, коли все пройшло добре, але для мене стало забагато робити це три роки поспіль", - додав ведучий.

