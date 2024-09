"Друзям" — 30 років: у чому феномен популярного американського серіалу 

Лише той факт, що "Друзі" не потребують особливої презентації, говорить про те, що успіх серіалу винятковий. За десять років, які серіал про шістьох друзів виходив в ефір (з 22 вересня 1994-го по 6 травня 2004 року), було знято 236 епізодів. Ситком здобув низку престижних нагород - 6 "Еммі", "Золотий глобус", "Премії Гільдії кіноакторів" тощо.

Чому "Друзів" люблять (майже) усі

Фото: gettyimages

Серіал, створений Мартою Кауффман і Девідом Крейном, торкається універсальних тем. "Друзі" охоплюють багато життєвих ситуацій, розповідаючи про дружбу, кохання, кар'єру, взаємини. Це теми, близькі глядачам різного віку та різних культур. Серіал зрозумілий всім, тож влучає в серденько кожному. Стиль життя головних героїв приваблював багатьох. Вони хотіли кохання та прагнули самореалізації.

"Друзі" є комедійним серіалом, його гумор легкий і зрозумілий, розрахований на широку аудиторію. Підтвердженням цього є й те, що чимало реплік стали культовими та перетворилися на меми (хоч у роки трансляції "Друзів" про меми як явище ще ніхто і не чув). Серіал легкий для сприйняття. "Друзі" мають простий сюжет, який нескладно дивитися. Тут нема карколомних сюжетних ліній, шоу не потребує значних знань контексту. Серіал ідеальний для фонового перегляду.

Чому ми любимо друзів у "Друзях"

Фото: gettyimages

Шість головних героїв хоч і обʼєднані дружбою і життєвими обставинами, але всі різні. Усі вони мають власну історію та унікальний характер, що дозволяє різним людям перед екраном знайти когось близького по духу. Персонажі створюють баланс різних типів особистостей.

Розпещена татусева донечка Рейчел Грін (Дженніфер Еністон), яка згодом розвивається до успішної кар'єристки, стильної й амбітної, приваблює своєю безпосередністю. Простодушний і легковажний актор Джої Тріббіані (Метт Леблан), схиблений на задоволеннях - сексі та їжі, звик покладатися на свою чарівність, яка закохує в нього і глядачів серіалу. Уперта, надзвичайно організована перфекціоністка Моніка Ґеллер (Кортні Кокс), одержима чистотою, але надзвичайно турботлива і добра. Зворушливий інтелектуал Рос Ґеллер (Девід Швіммер) – романтик у душі, який постійно переживає через свої стосунки та невдачі. Ексцентрична Фібі Буффе (Ліза Кудров) – креативна музикантка з незвичайним поглядом на життя та темним минулим. Офісний працівник Чендлер Бінґ (Меттью Перрі) приховує свою невпевненість за гумором, і його саркастичність та дотепність підкуповують глядачів.

До речі, Фібі й Чендлер спершу мали бути лише другорядними персонажами, а Моніка і Джої мали бути парою.

Глядачі люблять "Друзів", бо вони не брешуть про почуття: усі актори мали теплі стосунки й поза знімальним майданчиком. Їхній звʼязок у реальному житті створив відчуття справжньої близькості на екрані.

Культурний вплив

Фото: gettyimages

Серіал вплинув на різні сфери життя людей в усьому світі: від моди до економіки. Стиль Рейчел Грін став еталоном у 1990-х. Зачіска, яка так і отримала назву The Rachel, стала жіночим трендом того часу, а образи персонажів створювали тенденції й впливали на вибір одягу.

У світі вдвічі зросла популярність капучино. До речі, перший Starbucks у Нью-Йорку відкрився в тому ж році, коли вийшли "Друзі". Схожа ситуація і з кафе - вони стали більш популярним місцем зустрічі, а по всьому світі відкрилося чимало реальних закладів, які імітують атмосферу Central Perk.

Дослідники з Університету Торонто стверджують, що серіал вплинув і на англійську мову. Проаналізувавши всі епізоди, вони виявили лексичний вплив: замість very або really люди стали частіше вживати so.

У соціології зʼявилося поняття urban tribes ("міські племена"), яке характеризує образ життя та взаємин молодих людей. Ситком популяризував ідею про те, що друзі можуть стати твоєю "обраною родиною", коли ти виріс та живеш далеко від рідних.

"Друзі" послужили натхненням для створення багатьох інших шоу, які також здобули популярність - "Як я зустрів вашу маму", "Теорія великого вибуху", "Новенька" тощо.

Серіал став джерелом багатьох мемів та пародій. Сцени та фрази з нього часто використовуються у соцмережах, цитуються та стають основою для сучасних жартів.