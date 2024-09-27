Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно "Друзям" — 30 років: у чому феномен популярного американського серіалу 
Огляд

"Друзям" — 30 років: у чому феномен популярного американського серіалу 

Дар'я Тарасова
27 вересня, 2024 п'ятниця
18:05
Кіно серіал "Друзі"

У вересні цього року один з найуспішніших ситкомів NBC відзначає 30-річчя з дня виходу в ефір. Розповідаємо, у чому особливість серіалу "Друзі", який підкорив серця мільйонів

Зміст

Лише той факт, що "Друзі" не потребують особливої презентації, говорить про те, що успіх серіалу винятковий. За десять років, які серіал про шістьох друзів виходив в ефір (з 22 вересня 1994-го по 6 травня 2004 року), було знято 236 епізодів. Ситком здобув низку престижних нагород - 6 "Еммі", "Золотий глобус", "Премії Гільдії кіноакторів" тощо.

Чому "Друзів" люблять (майже) усі

серіал "Друзі"

Фото: gettyimages

Серіал, створений Мартою Кауффман і Девідом Крейном, торкається універсальних тем. "Друзі" охоплюють багато життєвих ситуацій, розповідаючи про дружбу, кохання, кар'єру, взаємини. Це теми, близькі глядачам різного віку та різних культур. Серіал зрозумілий всім, тож влучає в серденько кожному. Стиль життя головних героїв приваблював багатьох. Вони хотіли кохання та прагнули самореалізації.

"Друзі" є комедійним серіалом, його гумор легкий і зрозумілий, розрахований на широку аудиторію. Підтвердженням цього є й те, що чимало реплік стали культовими та перетворилися на меми (хоч у роки трансляції "Друзів" про меми як явище ще ніхто і не чув). Серіал легкий для сприйняття. "Друзі" мають простий сюжет, який нескладно дивитися. Тут нема карколомних сюжетних ліній, шоу не потребує значних знань контексту. Серіал ідеальний для фонового перегляду.

Чому ми любимо друзів у "Друзях"

серіал "Друзі"

Фото: gettyimages

 

Шість головних героїв хоч і обʼєднані дружбою і життєвими обставинами, але всі різні. Усі вони мають власну історію та унікальний характер, що дозволяє різним людям перед екраном знайти когось близького по духу. Персонажі створюють баланс різних типів особистостей.

Розпещена татусева донечка Рейчел Грін (Дженніфер Еністон), яка згодом розвивається до успішної кар'єристки, стильної й амбітної, приваблює своєю безпосередністю. Простодушний і легковажний актор Джої Тріббіані (Метт Леблан), схиблений на задоволеннях - сексі та їжі, звик покладатися на свою чарівність, яка закохує в нього і глядачів серіалу. Уперта, надзвичайно організована перфекціоністка Моніка Ґеллер (Кортні Кокс), одержима чистотою, але надзвичайно турботлива і добра. Зворушливий інтелектуал Рос Ґеллер (Девід Швіммер) – романтик у душі, який постійно переживає через свої стосунки та невдачі. Ексцентрична Фібі Буффе (Ліза Кудров) – креативна музикантка з незвичайним поглядом на життя та темним минулим. Офісний працівник Чендлер Бінґ (Меттью Перрі) приховує свою невпевненість за гумором, і його саркастичність та дотепність підкуповують глядачів.

До речі, Фібі й Чендлер спершу мали бути лише другорядними персонажами, а Моніка і Джої мали бути парою. 

Глядачі люблять "Друзів", бо вони не брешуть про почуття: усі актори мали теплі стосунки й поза знімальним майданчиком. Їхній звʼязок у реальному житті створив відчуття справжньої близькості на екрані.

Культурний вплив

серіал "Друзі"

Фото: gettyimages

Серіал вплинув на різні сфери життя людей в усьому світі: від моди до економіки. Стиль Рейчел Грін став еталоном у 1990-х. Зачіска, яка так і отримала назву The Rachel, стала жіночим трендом того часу, а образи персонажів створювали тенденції й впливали на вибір одягу.

У світі вдвічі зросла популярність капучино. До речі, перший Starbucks у Нью-Йорку відкрився в тому ж році, коли вийшли "Друзі". Схожа ситуація і з кафе - вони стали більш популярним місцем зустрічі, а по всьому світі відкрилося чимало реальних закладів, які імітують атмосферу Central Perk.

Дослідники з Університету Торонто стверджують, що серіал вплинув і на англійську мову. Проаналізувавши всі епізоди, вони виявили лексичний вплив: замість very або really люди стали частіше вживати so.

У соціології зʼявилося поняття urban tribes ("міські племена"), яке характеризує образ життя та взаємин молодих людей. Ситком популяризував ідею про те, що друзі можуть стати твоєю "обраною родиною", коли ти виріс та живеш далеко від рідних.

"Друзі" послужили натхненням для створення багатьох інших шоу, які також здобули популярність - "Як я зустрів вашу маму", "Теорія великого вибуху", "Новенька" тощо. 

Серіал став джерелом багатьох мемів та пародій. Сцени та фрази з нього часто використовуються у соцмережах, цитуються та стають основою для сучасних жартів.


 

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Світ
Культура
Читайте також:
Сергій Гнезділов
Автор Марина Клюєва
26 вересня, 2024 четвер
"Не шукайте глибини там, де пробите дно": військовослужбовець Тимочко про СЗЧ Гнезділова
Покровськ
Автор Дар'я Куркіна
25 вересня, 2024 середа
У разі окупації Покровська Україна може скоротити виробництво сталі вдвічі, - Укрметалургпром
ЗРК Patriot
Автор Юлія Лаврук
26 вересня, 2024 четвер
Батарея Patriot та далекобійні ракети: США надали Україні оборонну допомогу на $7,9 млрд
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.76
    Продаж 46.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
27 вересня
19:30
Оновлено
У США заявили, що новітній атомний ударний підводний корабель Китаю затонув під час його будування
19:26
Александар Вучич
Президент Сербії Вучич припустив, що війна в Україні може завершитися за корейським сценарієм
19:26
Огляд
Mегалополіс
Коли Араґорн з "Володаря перснів" з Україною "До кінця світу": що подивитися на вихідних
19:24
Хасиди
До Умані прибула група поліцейських Ізраїлю на час святкування Рош га-Шана
19:19
Україна повернула додому 9 дітей та 20-річного хлопця
19:19
Ексклюзив
Новий законопроєкт про розкриття банківської таємниці порушує Конституцію, - адвокатка Пушина
19:17
Франція
Франція вкладе €60 млн в проходження Україною зимового періоду
19:15
Ексклюзив
ЗСУ
Якби ЗСУ не почали операцію на Курщині, росіяни могли б знову наступати на Київ, - Defense Express
19:03
Ван Ї
"Друзі миру": Китай заявив про намір створити з державами-однодумцями платформу "політичного врегулювання" війни в Україні
19:02
Норвегія
Норвегія припинить автоматично надавати притулок усім українським біженцям
18:59
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу заявив, що Ізраїль розгляне пропозицію США про угоду щодо припинення вогню в Лівані
18:54
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
Кількість користувачів Starlink у світі перевищила 4 млн
18:53
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:50
Додо
"Не можу забути поїздку з Києва до Будапешта у вантажному поїзді": ексфутболіст "Шахтаря" розповів, як тікав з України на початку вторгнення
18:42
Сергій Сухомлин
Уряд призначив ексмера Житомира Сухомлина главою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури
18:41
PR
Продуктові набори на понад 105 млн грн: благодійний фонд Food for Ukraine підтримує вразливі категорії українців
18:23
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик вирішив піти з "Челсі", - Football Insider
18:08
"Серце розривається": Френсіс Коппола назвав абсурдною реальністю війну в Україні
18:07
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Гарріс випереджає Трампа у шести ключових штатах, - Bloomberg
18:02
Австрія
Посольство України в Австрії тимчасово призупинило роботу через повідомлення про замінування
18:01
OPINION
Зеленському треба дорослішати або кликати дорослих
17:53
Наталка Діденко
Де вихідними дощитиме та коли похолодає: прогноз погоди від Наталки Діденко
17:43
Гірник
Прапор РФ вдалось зняти зі школи у Гірнику на Донеччині, - DeepState
17:41
HBO випустив трейлер другого сезону "Останніх з нас"
17:39
новини
Росіяни обстріляли Харків, влучивши у приватний будинок
17:26
Олександр Лукашенко
"Американці та поляки вишикувалися на кордоні": Лукашенко пригрозив ядерною зброєю та заявив про "червоні лінії"
17:24
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Міжнародний Червоний Хрест у своєму звіті виправдовував або ігнорував злочини свого російського підрозділу на ТОТ України, - Лубінець
17:16
Ураган
На південному сході США вирує ураган "Гелен": щонайменше 10 людей загинуло, 4,2 млн споживачів залишилися без світла
17:15
Ексклюзив
зсу артилерія
ЗСУ готові до операції у Вугледарі, рішення командування може бути неочікуваним для ворога, - генерал Маломуж 
17:12
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
У Нью-Йорку стартувала зустріч Зеленського і Трампа
17:06
Регулятор ЄС оштрафував Meta на €91 млн за зберігання паролів без шифрування чи захисту
16:53
Фронтмен Måneskin Даміано Девід почав сольну карʼєру, випустивши пісню Silverlines
16:52
Оновлено
Удар по управлінню поліції в Кривому Розі: кількість загиблих зросла до трьох
16:41
В окупованому Маріуполі, біля зруйнованого Росією будинку, відкрили пам'ятник "будівельникам-відбудовникам"
16:40
Оновлено
Меггі Сміт
Померла акторка Меггі Сміт - професорка Макґонеґел з "Гаррі Поттера"
16:39
Огляд
ScanEagle
"Орли" від Boeing, які обслуговуватиме "Антонов": що таке ScanEagle – знамениті дрони, які використовували в Іраку та Афганістані і які їхні можливості
16:35
Ексклюзив
Верховна Рада
За час повномасштабного вторгнення в Україні зросла кількість помічників депутатів, - рух ЧЕСНО
16:32
Нікол Пашинян
Вірменія готова змінити конституцію для укладення миру з Азербайджаном, - премʼєр Пашинян
16:22
Ексклюзив
Обстріл Запоріжжя
Постраждалі від низки атак РФ жителі Запоріжжя отримають фінансову допомогу, - в. о. мера
16:09
Фінляндія НАТО
Фінляндія запропонувала НАТО розмістити штаб сухопутних військ у прикордонному з РФ місті Міккелі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV