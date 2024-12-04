Фільм про вікінгів 2024. Найгучніші новинки

Острів Кальбер (2024)

У фільмі "Острів Кальбер" розповідається історія Тодда, який опинився на острові, де він зіштовхується з супротивом місцевих мешканців. Стародавня історія вікінгів оживає, і саме Тода звинувачують у цьому. Він бореться з упередженням, готується до стародавньої загрози та виявляє силу змін.

У ролях: Кера О’Брайон, Брукс Райан, Саллiван Девiд, Семюел Коде, ЕлДжей Угарте, Еван Хафферд, Брайан Д. Лонг, Денiел Слоуiк, Лiлi Бернардо, Трейсi Еман та інші

Серіал Вікінги: Вальхалла 3 Сезон (2024)

Новий епізод виявиться останньою точкою для загрозливих та дивовижних подій скандинавських бійців на заході сонця Епохи вікінгів. Вас познайомлять із новими особистостями – візантійський воїн на ім'я Георгій Маніак, який є холоднокровним та відмінним полководцем. У захопленні Сицилії йому подасть руку допомоги Варязька дружина під керівництвом Харальда Сігурдссона. У той самий час Англія знову змінює владу. Тепер на місці Етельреда II Нерозумного та його нащадка Едмунда Залізнобокого виявиться інший правитель. Через деякий час Лейфу знову доведеться вирушити в запаморочливу подорож. Чоловік навіть не має уявлення, що незабаром об'єднавшись із сестрою відкриє для людства континентальну територію Північної Америки і стане одним із найбільших особистостей світу.

В ролях: Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сатер, Брэдли Фригард, Йоханнес Йоханнессон, Лаура Берлин, Дэвид Оукс, Каролин Хендерсон, Поллианна Макинтош, Асбьёрн Крог Ниссен та інші

Джерело