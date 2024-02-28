Ізраїльський режисер отримує погрози вбивством після того, як його промову на "Берлінале" назвали "антисемітською"

Про це пише The Guardian.

Ізраїльський режисер Ювал Абрагам, який отримав Глядацький приз (документальне кіно) та нагороду за найкращий документальний фільм у категорії Panorama за фільм "Іншої землі немає" (No Other Land), розкритикував німецьких чиновників. Офіційні особи Німеччини назвали його заяву антисемітською, натомість Абрагам заявив, що таким чином вони знецінюють термін "антисемітизм" і ставлять життя євреїв під загрозу.

Він наголосив, що те, що німецькі офіційні особи описали церемонію нагородження як "антисемітську", призвело до погроз смертю та фізичного залякування членів родини, що змусило його відкласти плани повернутися до Ізраїлю.

У суботу 29-річний Ювал Абрагам отримав нагороду на Берлінале за фільм "Іншої землі немає", який розповідає про знищення палестинських сіл у Масафер-Ятті на Західному березі річки Йордан.

Промова Абрагама, в якій він засудив "ситуацію апартеїду" та закликав до припинення вогню в Газі, була одним із кількох моментів під час церемонії закриття, під час яких режисери висловили солідарність з Палестиною. Наступного дня це викликало обурення в німецьких ЗМІ, де кілька політиків стверджували, що виступи були "антисемітськими".

"Стояти на німецькій землі, як син тих, хто пережив Голокост, і закликати до припинення вогню, а потім бути таврованим як антисеміт, це не тільки обурливо, це також буквально піддає життя євреїв небезпеці. Я не знаю, що Німеччина намагається з нами зробити. Якщо це спосіб Німеччини впоратися зі своєю провиною за Голокост, вони позбавляють його будь-якого сенсу", — сказав Абрагам Guardian.

Режисер додав, що планував повернутися до Ізраїлю наступного дня після церемонії закриття, але змінив свої плани під час зупинки в Греції, коли дізнався, що ізраїльські ЗМІ описують його промову як антисемітську, при цьому деякі посилаються на німецьких офіційних осіб.

Окрім того, він отримував погрози вбивства в соціальних мережах. За словами режисера, кілька людей з’явились у будинку членів його сім’ї в Ізраїлі, змусивши їх залишити приміщення через страх за свою безпеку.

Абрахам, чия бабуся народилась у концентраційному таборі, а більшість родини батька була вбита під час Голокосту, сказав: "Ви можете критикувати нашу промову про прийняття, ви можете сказати, що ми повинні були згадати події 7 жовтня – все це законно. Але Німеччина використовує термін, розроблений для захисту євреїв, не лише для того, щоб змусити замовкнути палестинців, а й для того, щоб змусити замовкнути євреїв та ізраїльтян, які критично ставляться до окупації та використовують слово апартеїд. Це також небезпечно, оскільки знецінює термін антисемітизм".

Негативна реакція на церемонію Берлінале в Німеччині також включала заклики до відставки міністра культури, політика від партії "Зелених" Клаудії Рот, яка аплодувала промові Абрагама.

В останній день Берлінського кінофестивалю одну зі сторінок Берлінале в Instagram зламали та поширили антисемітські публікації, Берлінале перепросив та звернувся до правоохоронців.

