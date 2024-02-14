"Моя держава поставила мене в такі умови": акторка Біблів пояснила, чому знімалась в російських проєктах після 2014-го

Про це вона сказала в інтервʼю Аліна Доротюк.

Українська акторка Віталіна Біблів, відома за ролями в серіалах "Жіночий лікар", "Дві матері", "На лінії життя" тощо, поділилась, що після 2014 року і до 2020-го знімалась в російсько-українських проєктах. Зйомки проходили в Україні, до країни-агресорки вона не їздила.

За словами акторки, у 2008 році, коли долар коштував 4,95 грн, один знімальний день акторки приносив їй $500. Тому Біблів вирішила взяти доларовий кредит і купити квартиру. Утім після глобальної фінансової кризи 2008 року вона опинилась у скрутній ситуації.

Акторка пригадала, що після ролей у кіно просила взяти її в масовку, де їй платили 450 грн на день, тож її дохід складав $50 на день. Вона також працювала аніматором на дитячих святах.

"Так, я знімалася в російських проєктах після 2014 року. Поясню чому. Моя держава поставила мене в такі умови, що не зніматися в російських фільмах, щоб заробляти гроші для оплати кредиту, я не могла", - заявила Біблів.

Вона зауважила, що в українському кіно їй не давали ролей.

"Український кінематограф мені ніяку роботу не пропонував. Тобто держава потребує від мене грошей в банку, який розвалився, кричать колектори, стукають ночами і днями, кажуть, що вони заберуть квартиру, а я в неї вже вклала. Тому так, я знімалася в проєктах спільних російсько-українських", - зізналась Біблів.

Вона уточнила, що не працювала в країні-агресорці.

"Я ніколи не знімалася в Росії, не знімалася в Москві, але я працювала в російсько-українських проєктах. Це факт. Але коли я закрила цей кредит, то я припинила зніматися в російсько-українських проєктах. Це було в жовтні 2020 року", - додала акторка.