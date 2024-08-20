Netflix показав тизер аніме-серіалу "Розкрадачка гробниць: Легенда про Лару Крофт" за мотивами гри Tomb Raider

Відео зʼявилося на YouTube-каналі Netflix.

Стримінговий сервіс Netflix показав тизер аніме-серіалу "Розкрадачка гробниць: Легенда про Лару Крофт" (Tomb Raider: The Legend of Lara Croft). Прем’єра відбудеться 10 жовтня 2024 року.

Серіал, створений за мотивами гри Tomb Raider, розповість про пригоди Лари Крофт після подій ігрової трилогії від Crystal Dynamics. Сценаристкою стала Фібі Воллер-Брідж, відома роботою над шоу "Погань". Студія Crystal Dynamics також візьме участь у виробництві.

За сюжетом невідомі крадуть у головної героїні стародавній артефакт і дівчина вирушає на його пошуки.

Лару Крофт у серіалі озвучила Гейлі Етвелл, відома за роллю Пеггі Картер у фільмах Marvel.



