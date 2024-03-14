Романа Поланскі судитимуть за зґвалтування підлітка, що імовірно сталося в 1973 році

Про це пише The Guardian.

90-річного режисера Романа Поланскі, відомого створенням фільмів "Піаніст" та "Дитина Розмарі", звинувачують у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та навмисному завданні сильного душевного стресу. Адвокатка Глорія Оллред підтвердила на пресконференції у вівторок, що суддя призначив суд над Поланскі на серпень 2025 року.

Поланскі десятиліттями втікав від правосуддя США. Він покинув країну, щоб уникнути вироку після того, як зізнався у зґвалтуванні 13-річної Саманти Геймер у 1977 році.

12 березня адвокатка Оллред з'явилася разом з жінкою, яка фігурує у справі як Джейн Доу, яка звинуватила Поланскі в зґвалтуванні її, коли вона була неповнолітньою, в 1973 році. Вона познайомилася з Поланскі на вечірці, і через кілька місяців він запросив її на вечерю. За словами адвокатки, режисер нібито знав, що вона неповнолітня, але напоїв її алкоголем та привіз до свого будинку в Лос-Анджелесі.

Вона прокинулася в його ліжку і Поланскі сказав, що хоче з нею сексу, засвідчила Оллред.

"Позивачка, незважаючи на сонливість, сказала відповідачу: "Ні". Вона сказала йому: "Будь ласка, не робіть цього". Вона стверджує, що він проігнорував її прохання", — повідомила Оллред, читаючи позов.

Після цього Поланскі відвіз її додому, і вона більше його не бачила. Адвокатка наголосила, що в той час, як Поланскі повернувся до своїх звичних справ, незважаючи на численні звинувачення проти нього, його обвинувачка "не змогла повернутися до звичайної роботи після того, як вона стала жертвою".

"Наша клієнтка Джейн Доу продемонструвала величезну мужність, подавши позов проти відомого режисера, який раніше визнав себе винним у сексуальному злочині проти дитини, а потім втік до Європи, щоб уникнути вироку", — додала Оллред.

Доу, яка вперше висунула звинувачення проти Поланскі в 2017 році, минулого року подала позов відповідно до змін у законі Каліфорнії, які надають жертвам сексуального насильства над дітьми більше часу для подання позовів проти своїх кривдників.

У період між 2017 і 2019 роками чотири жінки звинуватили Поланскі в жорстокому поводженні з ними в 1970-х – троє з них нібито на той час були неповнолітніми – включно з художницею Маріанною Барнард, яка сказала, що Поланскі піддавав її сексуальному насильству, коли їй було 10. Шарлотта Льюїс, британська акторка, у 2010 році звинуватила Поланскі в сексуальному насильстві над нею в 1983 році, коли їй було 16 років. Поланскі заперечує всі звинувачення.