Топ-5 фільмів з Ґаль Ґадот

Злочинець

Criminal

2015

Великобританія, США

В останній відчайдушній спробі зупинити катастрофу світового масштабу генетики здійснюють неймовірну операцію з вживлення спогадів та вмінь загиблого оперативника ЦРУ в тіло небезпечного в'язня, сподіваючись, що той завершить його перервану місію…

Актори: Кевін Костнер, Гері Олдман, Томмі Лі Джонс, Еліс Ів, Ґаль Ґадот, Райан Рейнольдс, Антьє Трауе, Скотт Едкінс, Майкл Пітт, Аморі Ноласко, Роберт Деві, Хорді Молья, Річард Рейд та інші.

Шпигуни по сусідству

Keeping Up with the Joneses

2016

США

Розмірене і нудне життя однієї з середньостатистичних сімейних пар було порушено прибуттям нових сусідів – на вигляд успішних і харизматичних. Це й викликало підозри у їхній благонадійності. Може, вони бандити? Чи шпигуни? Чи те й інше? Чи ні те, ні інше? Пошуки істини призводять до найнесподіваніших подій…

Актори: Зак Галіфіанакіс, Джон Хемм, Айла Фішер, Ґаль Ґадот, Петтон Освальт, Марібет Монро, Метт Уолш, Кевін Данн, Джефф Чейз та інші

Червоне повідомлення

Red Notice

2021

США

Агент Інтерполу йде слідом невловимого міжнародного злочинця, який спеціалізується на крадіжці творів мистецтва…

Актори: Дуейн Джонсон, Ґаль Ґадот, Казі Мобер, Райан Рейнольдс та інші

Диво-жінка

Wonder Woman

2017

США

До того, як стати Диво-Жінкою, вона була відома як Діана, принцеса амазонок, що виросла на прихованому від зовнішнього світу райському острові і навчена бути непереможним воїном. Коли американський льотчик зазнає лиха на загубленому березі і розповідає про грандіозну війну, що вирує у зовнішньому світі, Діана залишає свій будинок, переконана, що вона може зупинити загрозу…

Актори: Ґаль Ґадот, Робін Райт, Кріс Пайн, Конні Нільсен, Елена Анайя, Юен Бремнер, Люсі Девіс, Девід Тьюліс, Даутцен Крус, Денні Х'юстон та інші

Форсаж 4

Fast & Furious

2009

США

Вийшовши із в'язниці, Браян О'Коннер береться допомогти федералам, які намагаються викрити імпортера героїну Брагу. Для цього Брайана разом із колишнім противником Домініком Торрето впроваджують у злочинне угруповання. Грабуючи конвої, риючи підкопи і перетинаючи кордони, вони приходять до ідеальної форми помсти — педалі газу, втиснутої до упору.

Фільм є продовженням другої частини кримінального бойовика 2003 року "Подвійний форсаж" та приквелом третьої частини "Потрійний форсаж: Токійський дрифт"…

Актори: Він Дізель, Пол Уокер, Джордана Брюстер, Мішель Родрігес, Джон Ортіз, Ґаль Ґадот, Лаз Алонсо, Вілмер Калдерон, Рон Юан, Ніл Браун-мол., Мірта Мішель, Ассаф Коен, Мередіт Джангранде та інші

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