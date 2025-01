Топ-5 фільмів з Ґаль Ґадот

2015

Великобританія, США

В останній відчайдушній спробі зупинити катастрофу світового масштабу генетики здійснюють неймовірну операцію з вживлення спогадів та вмінь загиблого оперативника ЦРУ в тіло небезпечного в'язня, сподіваючись, що той завершить його перервану місію…

Актори: Кевін Костнер, Гері Олдман, Томмі Лі Джонс, Еліс Ів, Ґаль Ґадот, Райан Рейнольдс, Антьє Трауе, Скотт Едкінс, Майкл Пітт, Аморі Ноласко, Роберт Деві, Хорді Молья, Річард Рейд та інші.

Keeping Up with the Joneses