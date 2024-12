Топ-5 - новинки кіно 2024 року в жанрі трилер

США

Режисер: Джон Кейєс

Сюжет: Відомий приватний детектив стає жертвою майстерного вбивці, який залишив по собі лише містичний слід. За розслідування злочину береться протеже загиблого Кессі Холт. Вона спирається на інтуїцію та розум, і готова піти на все задля розкриття справи. До того ж її наставника підозрюють у серії жорстоких вбивств. Щоб очистити ім'я вчителя і докопатися до правди, їй доводиться взяти в напарники іншого злочинця. Маленьке містечко, як виявляється, береже страшні таємниці…

У ролях: Шеллі Хенніг, Еліс Ів, Антоніо Бандерас та інші

США

Режисер: Джон Уоттс

Сюжет: В центрі подій два кілери-одинаки, які отримують одне й те саме завдання. Головні ролі в картині виконують Бред Пітт і Джордж Клуні, що дає всі підстави вважати - картина завдяки їхній акторській майстерності вийшла видовищною…

У ролях: Бред Пітт, Джордж Клуні, Остін Абрамс та інші

США

Режисер: Даг Лайман

Сюжет: Колишній боєць UFC Елдвуд Далтон закінчує зі спортивною кар'єрою та влаштовується на роботу вибивалою у провінційному клубі у Флорида-Кас. Тут все не так просто, як здається на перший погляд. Герою доведеться зіткнутися із місцевою бандою...

У ролях: Біллі Магнуссен, Джейк Джілленхол, Лукас Гейдж, Конор Макгрегор та інші

США

Режисер: Олександр Скарсгард

Сюжет: Група кінематографістів-документалістів вирушає на Аляску. Їхня мета – спробувати врятувати вид рідкісних вовків, що зникає. Через якийсь час вони зустрічаються на церемонії нагородження. Ніхто з оточуючих не підозрює, який секрет вони зберігають з тієї експедиції з порятунку тварин…

У ролях: Флоренс П'ю, Олександр Скарсгард та інші

