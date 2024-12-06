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Головна Кіно Топ-5 - новинки кіно 2024 року в жанрі трилер

Топ-5 - новинки кіно 2024 року в жанрі трилер

Олена Чернінька
6 грудня, 2024 п'ятниця
22:15
Кіно фільм-трилер

Трилер – комплексне меню для кіногурманів, які люблять найгостріше та найгарячіше кіно

Зміст

"Культовий вбивця"

Cult Killer

США

Режисер: Джон Кейєс

Сюжет: Відомий приватний детектив стає жертвою майстерного вбивці, який залишив по собі лише містичний слід. За розслідування злочину береться протеже загиблого Кессі Холт. Вона спирається на інтуїцію та розум, і готова піти на все задля розкриття справи. До того ж її наставника підозрюють у серії жорстоких вбивств. Щоб очистити ім'я вчителя і докопатися до правди, їй доводиться взяти в напарники іншого злочинця. Маленьке містечко, як виявляється, береже страшні таємниці…

У ролях: Шеллі Хенніг, Еліс Ів, Антоніо Бандерас та інші

"Самотні вовки"

Wolfs

США

Режисер: Джон Уоттс

Сюжет: В центрі подій два кілери-одинаки, які отримують одне й те саме завдання. Головні ролі в картині виконують Бред Пітт і Джордж Клуні, що дає всі підстави вважати - картина завдяки їхній акторській майстерності вийшла видовищною…

У ролях: Бред Пітт, Джордж Клуні, Остін Абрамс та інші

 

"Будинок біля дороги"
Road House

США
Режисер: Даг Лайман

Сюжет: Колишній боєць UFC Елдвуд Далтон закінчує зі спортивною кар'єрою та влаштовується на роботу вибивалою у провінційному клубі у Флорида-Кас. Тут все не так просто, як здається на перший погляд. Герою доведеться зіткнутися із місцевою бандою...

У ролях: Біллі Магнуссен, Джейк Джілленхол, Лукас Гейдж, Конор Макгрегор та інші

"Зграя"

The Pack

США

Режисер: Олександр Скарсгард

Сюжет: Група кінематографістів-документалістів вирушає на Аляску. Їхня мета – спробувати врятувати вид рідкісних вовків, що зникає. Через якийсь час вони зустрічаються на церемонії нагородження. Ніхто з оточуючих не підозрює, який секрет вони зберігають з тієї експедиції з порятунку тварин…

У ролях: Флоренс П'ю, Олександр Скарсгард та інші

"З глибини"

No Way Up

США

Режисер: Клаудіо Фах

Сюжет: Літак зазнає аварії в Тихому океані. Пасажири, а це люди з різних соціальних класів, виявляються об'єднані спільною боротьбою за виживання. Лайнер зависає на краю підводної прірви, і всі, хто вижив, потрапляють у повітряну кишеню. Проте запас кисню швидко закінчується. На коні - життя кожного з них. Думати про інших у такій ситуації дуже непросто. Як вчинять ті, хто зазнає лиха?..

У ролях: Колм Міні, Філліс Логан, Вільям Аттенборо та інші

 

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Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Культура
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