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Українсько-американський фільм про митців на війні отримав Гран-прі на "Санденс"

29 січня, 2024 понедiлок
11:37
Кіно На фото: "Порцелянова війна"

Документальний фільм "Порцелянова війна" американця Брендана Белломо та українця Слави Леонтьєва здобув головний приз журі кінофестивалю "Санденс"

Про це повідомляється на офіційному сайті події.

28 січня у Парк-Сіті, США, завершився національний американський кінофестиваль незалежного кіно "Санденс". Головні призи журі присудили стрічкам "Влітку" (In The Summers) у конкурсі драматичних фільмів США, "Порцелянова війна" (Porcelain War) у конкурсі документальних фільмів США, "Новий вид дикості" (A New Kind of Wilderness) у конкурсі документальних фільмів World Cinema і "Брудний" (Sujo) у конкурсі драматичних фільмів World Cinema.

Гран-прі журі США у категорії "Документальний фільм" отримав фільм "Порцелянова війна", створений у копродукції США та України. Режисерами виступили американець Брендан Белломо та українець Слава Леонтьєв. Белломо також написав сценарій документалки.

Як йдеться в описі стрічки, "Порцелянова війна" розповідає про українських митців Славу, Аню та Андрія, які під рев винищувачів і ракетні удари вирішують залишитися і битися з російськими загарбниками. Зухвало знаходячи красу серед руйнування, вони показують, що хоча легко змусити людину злякатися, важко знищити її жагу до життя. 

"Протистояти тоталітарній агресії необхідно, але триматися своєї людяності серед натиску є найвищим прагненням до добра. Зйомки цього фільму – фільму, сповненого пафосу та насильства, білих грибів та драконів – саме по собі є цим прагненням. За його непохитний голос зсередини жорстокої війни в Україні, який закликав нас піклуватися про тих, хто пожертвував би своїм життям, щоб захистити своє та наше людство, Гран-прі журі США у категорії "Документальний фільм" йде до "Порцелянової війни", - заявили журі під час оголошення переможця.

Це вже сьомий фільм, знятий в Україні, який був представлений на фестивалі "Санденс" з моменту першої участі України у 2020 році.
 

Теги:
Культура
мистецтво
Війна з Росією
США
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