В ОП голів облдержадміністрацій просять "забезпечити показ" фільму Бадоєва "Довга Доба", - Детектор медіа

Про це повідомляє проєкт "Детектор медіа" "Антоніна".

У розпорядженні редакції опинився лист від заступника керівника офісу президента України Віктора Микити, адресований головам обласних та Київської міської державних адміністрацій з проханням організувати "тематичні заходи" - патріотично-виховні та ідеологічні - з нагоди відзначення тисячі днів від початку повномасштабного вторгнення.

Чиновників просять загострити увагу на таких моментах: ця боротьба героїчна, але нерівна; це діаметрально протилежна боротьба в контексті мотивації та мети; Україна захищає себе та Європу, Росія — руйнує; Росію у світі не підтримують, Україну підтримують; наближення перемоги України стало невіддільним питанням сучасного глобального порядку денного.

Також в ОП надали рекомендацію щодо кінотеатрів.

"У контексті згаданої дати просимо забезпечити показ документальних фільмів, знятих під час війни, які стали лауреатами фестивалю документальних фільмів Cinema for Victory — 2024, зокрема переможця кінофестивалю — стрічки Алана Бадоєва "Довга доба" ("The Hardest Hour")", - йдеться в листі.

У ДМ нагадали, що Cinema for Victory провели в лютому вперше. Кінофестиваль, організований Держкіно за підтримки президента України, викликав резонанс, зокрема через непрозорість конкурсного відбору фільмів. Дедлайн подачі заявок був 22 лютого, а сама подія стартувала 23 лютого. Діячі кіно звернули увагу на те, що неможливо за один день передивитися всі фільми, відібрати їх, домовитися з правовласниками та сформувати програму. Вони припустили, що рішення про фільми, що візьмуть участь у кінофестивалі, було ухвалене заздалегідь і без конкурсу.

"За 10 років війни українські режисери та режисерки зняли багато чудової документалістики, яка отримувала нагороди на престижних кінофестивалях і створювала позитивний імідж України. А переможцем виявилася робота режисера музичних відео Алана Бадоєва, змонтована зі сторизів та рилзів різних людей", - додали в редакції.