В ОП голів облдержадміністрацій просять "забезпечити показ" фільму Бадоєва "Довга Доба", - Детектор медіа
Голови обласних та Київської міської державних адміністрацій отримали лист з офісу президента з проханням показати фільм Алана Бадоєва з нагоди відзначення тисячі днів від початку повномасштабного вторгнення
Про це повідомляє проєкт "Детектор медіа" "Антоніна".
У розпорядженні редакції опинився лист від заступника керівника офісу президента України Віктора Микити, адресований головам обласних та Київської міської державних адміністрацій з проханням організувати "тематичні заходи" - патріотично-виховні та ідеологічні - з нагоди відзначення тисячі днів від початку повномасштабного вторгнення.
Чиновників просять загострити увагу на таких моментах: ця боротьба героїчна, але нерівна; це діаметрально протилежна боротьба в контексті мотивації та мети; Україна захищає себе та Європу, Росія — руйнує; Росію у світі не підтримують, Україну підтримують; наближення перемоги України стало невіддільним питанням сучасного глобального порядку денного.
Також в ОП надали рекомендацію щодо кінотеатрів.
"У контексті згаданої дати просимо забезпечити показ документальних фільмів, знятих під час війни, які стали лауреатами фестивалю документальних фільмів Cinema for Victory — 2024, зокрема переможця кінофестивалю — стрічки Алана Бадоєва "Довга доба" ("The Hardest Hour")", - йдеться в листі.
У ДМ нагадали, що Cinema for Victory провели в лютому вперше. Кінофестиваль, організований Держкіно за підтримки президента України, викликав резонанс, зокрема через непрозорість конкурсного відбору фільмів. Дедлайн подачі заявок був 22 лютого, а сама подія стартувала 23 лютого. Діячі кіно звернули увагу на те, що неможливо за один день передивитися всі фільми, відібрати їх, домовитися з правовласниками та сформувати програму. Вони припустили, що рішення про фільми, що візьмуть участь у кінофестивалі, було ухвалене заздалегідь і без конкурсу.
"За 10 років війни українські режисери та режисерки зняли багато чудової документалістики, яка отримувала нагороди на престижних кінофестивалях і створювала позитивний імідж України. А переможцем виявилася робота режисера музичних відео Алана Бадоєва, змонтована зі сторизів та рилзів різних людей", - додали в редакції.
- Стрічка "Довга доба" стала переможцем кінофестивалю Cinema for Victory, який відзначає фільми, зняті під час війни Росії в Україні.
- У березні кінопремія "Золота дзиґа" оголосила лонглист номінантів, зокрема і в категорії "Документальний повнометражний фільм". Алана Бадоєва обурила відсутність його стрічки серед претендентів на нагороду.
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