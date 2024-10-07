В Українському домі презентували документальний фільм "Люди зі Сталі" про захисників Маріуполя
У Києві відбулася премʼєра документального фільму "People of Steel/Люди зі Сталі" режисера Сергія Фоменка, присвяченого захисникам Маріуполя та їхнім родинам
Про це повідомили в телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
У Національному центрі "Український дім" показали документальну стрічку "People of Steel/Люди зі Сталі" режисера Сергія Фоменка. Цей проєкт був втілений в життя за підтримки КШППВ.
Фото: пресслужба КШППВ
Як зазначили творці стрічки, головна мета фільму – привернути більше уваги міжнародної спільноти до війни в Україні та до питання якнайшвидшого звільнення українських бранців.
У фільмі захисники Маріуполя та їхні рідні розповідають історію подій, що відбувалися з лютого по травень 2022 року під час битви за Маріуполь в оточеному російськими військами місті.
Фото: пресслужба КШППВ
"Люди зі Сталі" – це також історія подальшої боротьби родин захисників Маріуполя та Азовсталі за звільнення з полону своїх рідних та близьких.
Робота над фільмом тривала з грудня 2022 року.
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