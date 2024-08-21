Вийшов трейлер анімаційного серіалу "Секретний рівень", епізоди якого зняті за мотивами різних популярних відеоігор
Prime Video офіційно представив трейлер нового анімаційного серіалу Secret Level ("Секретний рівень"), в основі кожної з 15 серій буде одна з популярних
Про це пише Deadline.
Prime Video від Amazon офіційно представив новий анімаційний серіал-антологію для дорослих Secret Level ("Секретний рівень"). Як повідомляють, серіал складатиметься з епізодів - окремих історій, дія яких розгортатиметься у світах популярних відеоігор.
Творцем шоу став продюсер і автор серіалу "Любов, смерть і роботи" Тім Міллер. Prime Video оголосив, що прем’єра відбудеться 10 грудня 2024 року. Серіал складатиметься з 15 епізодів, які зосередяться, зокрема, на таких іграх, як Pac-Man, Dungeons & Dragons, Crossfire і різних іграх для PlayStation.
Повний список виглядає таким чином:
● Armored Core
● Concord
● Crossfire
● Dungeons & Dragons
● Exodus
● Honor of Kings
● Mega Man
● New World: Aeternum
● PAC-MAN
● PlayStation (різні ігри PlayStation Studios)
● Sifu
● Spelunky
● The Outer Worlds
● Unreal Tournament
● Warhammer 40,000
"Секретний рівень" плете гобелен із культових ігор на різних середовищах, щоб розповісти серію унікальних і захопливих історій. Кожний епізод, створений і очолюваний Тімом Міллером, Blur Studio та режисером Дейвом Вілсоном, перенесе наших підписників Prime Video в абсолютно нову подорож із захопливою анімацією та творчою розповіддю", - прокоментував Вернон Сандерс, голова телевізійного відділу Amazon MGM Studios.
Творцем і виконавчим продюсером став режисер першого "Дедпула" і науково-фантастичного бойовика "Термінатор: Фатум" Тім Міллер. Дейв Вілсон виступає виконавчим продюсером.
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