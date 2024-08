Вийшов трейлер анімаційного серіалу "Секретний рівень", епізоди якого зняті за мотивами різних популярних відеоігор

Про це пише Deadline.

Prime Video від Amazon офіційно представив новий анімаційний серіал-антологію для дорослих Secret Level ("Секретний рівень"). Як повідомляють, серіал складатиметься з епізодів - окремих історій, дія яких розгортатиметься у світах популярних відеоігор.

Творцем шоу став продюсер і автор серіалу "Любов, смерть і роботи" Тім Міллер. Prime Video оголосив, що прем’єра відбудеться 10 грудня 2024 року. Серіал складатиметься з 15 епізодів, які зосередяться, зокрема, на таких іграх, як Pac-Man, Dungeons & Dragons, Crossfire і різних іграх для PlayStation.

Повний список виглядає таким чином:

● Armored Core

● Concord

● Crossfire

● Dungeons & Dragons

● Exodus

● Honor of Kings

● Mega Man

● New World: Aeternum

● PAC-MAN

● PlayStation (різні ігри PlayStation Studios)

● Sifu

● Spelunky

● The Outer Worlds

● Unreal Tournament

● Warhammer 40,000

"Секретний рівень" плете гобелен із культових ігор на різних середовищах, щоб розповісти серію унікальних і захопливих історій. Кожний епізод, створений і очолюваний Тімом Міллером, Blur Studio та режисером Дейвом Вілсоном, перенесе наших підписників Prime Video в абсолютно нову подорож із захопливою анімацією та творчою розповіддю", - прокоментував Вернон Сандерс, голова телевізійного відділу Amazon MGM Studios.

Творцем і виконавчим продюсером став режисер першого "Дедпула" і науково-фантастичного бойовика "Термінатор: Фатум" Тім Міллер. Дейв Вілсон виступає виконавчим продюсером.