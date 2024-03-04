Зірка "Володаря Перснів" Вігго Мортенсен зʼявився у футболці з тризубом на кінофестивалі в Глазго

Про це пише Daily Mail.

Американський актор данського походження Вігго Мортенсен, відомий роллю Араґорна у кінотрилогії "Володар перснів", зʼявився на премʼєрі свого вестерну "Мертвим не боляче" з українським символом на футболці. Показ стрічки відбувся на кінофестивалі в Глазго — одному з найбільших та найпопулярніших кінозаходів у Великій Британії.

Фото: dailymail.co.uk

Коментуючи свою чорну футболку з зображенням герба України, Мортенсен розкритикував російську агресію.

"Я підтримую їх (українців, - ред.) проти російської агресії, проти людей, які їй потурають у Росії та, зокрема, за межами Росії", - коротко прокоментував Мортенсен.

Актор регулярно критикував колишнього президента США Дональда Трампа, коли той був на посаді. Напередодні виборів 2020 року Мортенсен сказав Variety: "Якщо він [Трамп] якось переможе, я не знаю, чи Сполучені Штати коли-небудь повернуться на правильний шлях. Це завдасть кількісно набагато більшої шкоди, ніж він завдав за останні чотири роки, не лише Сполученим Штатам і навколишньому середовищу, але й решті світу".

Мортенсен був у шотландській столиці, де представляв свій новий фільм "Мертвим не боляче", у якому він виступив режисером, продюсером, актором і композитором.

Пізніше у відеозверненні, поширеному United24 в Instagram, Мортенсен зазначив, що не може ігнорувати варварство Путіна та його уряду.

"Два роки смерті, руйнування та неймовірних страждань для народу України. Коли будь-хто в країні мого народження, Сполучених Штатах Америки, чи в будь-якій іншій країні світу ігнорує варварство, захоплення земель Путіним та його урядом, для мене є незрозумілим і таким, що неможливо вибачити. Я підтримую народ України та його прагнення до територіальної цілісності. Хай живе вільна Україна", - додав актор.