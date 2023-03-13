Китай готується до протистояння сторіччя, - китаєзнавиця Голод

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"На всекитайських зборах народних представників виступав Сі Цзіньпін, який вперше застосував критичну риторику до США. Він сказав, що проти Китаю чинять всебічне стримування, оточення та придушення, тобто такої риторики ми раніше не чули. Зараз наративи змінюються. Очевидно, що Китай готується до протистояння сторіччя. Зближення Китаю та Росії, яке ми обговорюємо останніми тижнями, було названо Пекіном глобальним стратегічним балансом", - розказала голова правління Української асоціації китаєзнавців.

Віта Голод зауважила, що Китай вибудовує свій полюс впливу, який хоче очолити, тому йому потрібні такі країни як Росія, Білорусь та інші.

"Якщо дивитися загально на американо-китайські відносини, то перш за все ми аналізуємо документи. Є документ "Стратегія національної безпеки адміністрації Байден - Гарріс", який вийшов у США минулого року, де Китай не названий у цій стратегії як загроза, а значиться як конкурент. Але пишеться, що Китай може вплинути на глобальний порядок, бо має для того економічні, технологічні, військові та інші ресурси. Зрозуміло, що це не дуже подобається США. Попри ідеологічну упередженість, у цій стратегії зазначається, що відносини між народом США та Китаєм мають лишатися дружніми. До речі, у китайських документах був дуже цікавий звіт Університету Цінхуа про загрози Китаю як країни на 2023 рік і на першому місці стоїть саме китайсько-американське стратегічне суперництво, а потім, як наслідок, йде напруженість у Тайваньській протоці", - зазначила китаєзнавиця.