Китай на Радбезі ООН закликав до деескалації навколо України та звинуватив НАТО в "експансіоністській політиці"

Про це він заявив під час засідання Ради Безпеки ООН, передає Еспресо.TV.



"Китай підтримує всі зусилля, які призводять до зменшення напруженості, та підтримує нещодавні переговори РФ з Німеччиною, Францією та іншими європейськими країнами на найвищому рівні, адже вони мають досягти збалансованого та сталого миру в Україні. І це стане передумовою для стабільності та миру в усій Європі. Ми віримо в те, що європейські країни можуть прийняти стратегічні та незалежні рішення, яке відповідатиме їхнім інтересам", - сказав Цзюнь.



Він додав, що Мінські угоди є основоположним документом, і його умови повинні виконати усі сторони конфлікту. Однак Цзюнь зауважив, що не всі пункти на сьогодні виконані.



"Нові порушення режиму припинення вогню відбулись уздовж лінії зіткнення. Китай вірить: щоб вирішити конфлікт в Україні потрібно повернутися до початку - тобто, ідеться про впровадження нових Мінських угод. Ми сподіваємося, що усі сторони підуть на конкретні кроки для того, щоб продовжити дипломатичні зусилля та консультації, вирішити усі питання, які можуть виникнути у рамках виконання Мінських угод, і погодяться над дорожньою картою та планом виконання цих угод для того, щоб досягти політичного вирішення кризи в Україні", - заявив представник Китаю.



Цзюнь також сказав, що у контексті напруженості в Україні неможливо оминути питання розширення НАТО. За його словами, НАТО продовжує своє експансіоністську політику в Європі - тобто, робить усе, щоб розповсюдити свій вплив та панування над іншими державами або регіонами. І це, як стверджує Цзюнь, негативно позначається на безпеці.



"Безпека однієї країни не може досягатися коштом безпеки іншої. Таким чином регіональна безпека не може бути гарантована шляхом розширення військового блоку. Це стосується також європейського регіону й інших регіонів по всьому світу. Одна країна відмовляється покинути свою ментальність років холодної війни для того, щоб досягти позитивного рішення. Ця країна також втручається у південноазійський регіон для того, щоб спровокувати конфронтації. Те, що ця країна робить, і призводить до збільшення напруги в нашому регіоні і становить загрозу миру і стабільності нашого регіону", - заявив представник Китаю та закликав повернутися до діалогу.

