Китай накрила хвиля ГРВІ, ВООЗ вимагає більше інформації
На півночі Китаю різко зросла кількість випадків респіраторних захворювань, особливо серед дітей, що спричинило дискусії про загрозу нової пандемії через чотири роки після того, як COVID-19 вперше з'явився в країні
Про це повідомляє Science Alert.
Китайські органи охорони здоров'я 13 листопада заявили, що зростання захворюваності є поєднанням вже відомих вірусів і пов'язане з першим повним сезоном застуди в країні після зняття суворих обмежень щодо Covid у грудні минулого року та циркуляцією відомих патогенів, включаючи грип, мікоплазмову пневмонію, респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) та SARS-CoV-2 - вірус, що викликає COVID-19.
Підкреслюючи, що повна ситуація залишається незрозумілою, експерти кажуть, що мало що вказує на те, що ці випадки були спричинені новим вірусом.
"Оскільки Китай пережив набагато довший і жорсткіший карантин, ніж будь-яка інша країна на Землі, очікувалося, що хвилі "виходу з карантину" можуть бути значними в Китаї", - сказав Франсуа Баллу з Університетського коледжу Лондона.
Він додав, що доки не з'являться нові докази протилежного, "немає жодних підстав підозрювати появу нового патогену".
У понеділок, 20 листопада, державна система нагляду за захворюваннями ProMED, яка свого часу випустила раннє попередження про загадкові випадки пневмонії, що виявилися COVID-19, повідомила, що деякі китайські лікарні були "переповнені хворими дітьми" через спалах пневмонії.
Симптоми включали лихоманку, запалення легенів без кашлю і легеневі вузлики - шишки на легенях, які зазвичай є результатом перенесеної інфекції.
У середу, 22 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я, яка неодноразово критикувала Пекін за відсутність прозорості під час пандемії Covid, запросила у Китаю більше інформації про дітей, які страждають на "недіагностовану пневмонію".
Пекін відповів у четвер, 23 листопада, заявивши, що "не було виявлено жодних незвичайних або нових патогенів".
ВООЗ вимагає більше інформації, зазначивши, що Китай уважно стежить за тенденціями щодо таких вірусів, як грип, РСВ і SARS-CoV-2.
Зазначається, що Китай розпочав моніторинг мікоплазмової пневмонії вперше в середині жовтня.
У ВООЗ зазначили, що "існує обмежена детальна інформація, що дозволяє повністю оцінити загальний ризик цих зареєстрованих випадків респіраторних захворювань у дітей".
- Станом на 16 листопада в Україні зафіксували 10 287 випадків захворювання на COVID-19. Внаслідок хвороби загинули 54 людини.
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