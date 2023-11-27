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Китай накрила хвиля ГРВІ, ВООЗ вимагає більше інформації

27 листопада, 2023 понедiлок
09:39
Здоров'я

На півночі Китаю різко зросла кількість випадків респіраторних захворювань, особливо серед дітей, що спричинило дискусії про загрозу нової пандемії через чотири роки після того, як COVID-19 вперше з'явився в країні

Про це повідомляє Science Alert.

Китайські органи охорони здоров'я 13 листопада заявили, що зростання захворюваності є поєднанням вже відомих вірусів і пов'язане з першим повним сезоном застуди в країні після зняття суворих обмежень щодо Covid у грудні минулого року та циркуляцією відомих патогенів, включаючи грип, мікоплазмову пневмонію, респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) та SARS-CoV-2 - вірус, що викликає COVID-19.

Підкреслюючи, що повна ситуація залишається незрозумілою, експерти кажуть, що мало що вказує на те, що ці випадки були спричинені новим вірусом.

"Оскільки Китай пережив набагато довший і жорсткіший карантин, ніж будь-яка інша країна на Землі, очікувалося, що хвилі "виходу з карантину" можуть бути значними в Китаї", - сказав Франсуа Баллу з Університетського коледжу Лондона.

Він додав, що доки не з'являться нові докази протилежного, "немає жодних підстав підозрювати появу нового патогену".

У понеділок, 20 листопада, державна система нагляду за захворюваннями ProMED, яка свого часу випустила раннє попередження про загадкові випадки пневмонії, що виявилися COVID-19, повідомила, що деякі китайські лікарні були "переповнені хворими дітьми" через спалах пневмонії.

Симптоми включали лихоманку, запалення легенів без кашлю і легеневі вузлики - шишки на легенях, які зазвичай є результатом перенесеної інфекції. 

У середу, 22 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я, яка неодноразово критикувала Пекін за відсутність прозорості під час пандемії Covid, запросила у Китаю більше інформації про дітей, які страждають на "недіагностовану пневмонію".

Пекін відповів у четвер, 23 листопада, заявивши, що "не було виявлено жодних незвичайних або нових патогенів".

ВООЗ вимагає більше інформації, зазначивши, що Китай уважно стежить за тенденціями щодо таких вірусів, як грип, РСВ і SARS-CoV-2.

Зазначається, що Китай розпочав моніторинг мікоплазмової пневмонії вперше в середині жовтня.

У ВООЗ зазначили, що "існує обмежена детальна інформація, що дозволяє повністю оцінити загальний ризик цих зареєстрованих випадків респіраторних захворювань у дітей".

  • Станом на 16 листопада в Україні зафіксували 10 287 випадків захворювання на COVID-19. Внаслідок хвороби загинули 54 людини.
Китай
ВООЗ
Коронавірус
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