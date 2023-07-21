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Китай розпочав будівництво нової надглибокої свердловини в пошуках природного газу

21 липня, 2023 п'ятниця
14:24
Світ Китай

Інженери з Китаю розпочали будівництво нової свердловини, яка буде глибоко зариватися в земну кору, оскільки країна активізує пошуки природних ресурсів, захованих на глибині понад 10 кілометрів під землею

Про це пише CNN.

Як повідомляє державне інформаційне агентство Сіньхуа, китайські інженери розпочали буріння нової надглибокої свердловини у 10 520 метрів у басейні Сичуань на південному заході Китаю. Цей регіон є основним районом видобутку газу, і інженери очікують знайти там запаси природного газу, йдеться в повідомленні.

Повідомлення про нове будівництво з’явилося лише через кілька тижнів після того, як Китай почав буріння ще однієї надглибокої свердловини, яку планують простягнути ще глибше до 11 100 метрів. Цей проєкт розташований у басейні Тарім у північно-західному автономному регіоні Китаю Сіньцзян.

Якщо проєкт буде завершено, вони стануть двома найглибшими свердловинами, створених людиною у світі. Глибоке буріння дозволяє вченим дізнатися більше про те, як формувалася Земля, а земна кора виступає геологічною хронологією формування світу. Але також є сильні комерційні стимули - доступ до потенційно прибуткових запасів енергії, похованих глибоко внизу.

Зазначається, що обидві компанії, залучені до буріння китайських свердловин, є великими державними нафтовими конгломератами. Останнім проєктом у Сичуанському басейні керує PetroChina Southwest Oil and Gasfield Co, дочірня компанія China National Petroleum Corporation, однієї з найбільших державних енергетичних компаній Китаю.

Описуючи це як крок "великого значення", державне інформаційне агентство заявило, що ці зусилля спрямовані на дослідження глибоко похованих ресурсів, одночасно "сприяючи прогресу основних технологій і обладнання для нафтогазової промисловості Китаю".

Чень Лілі, заступник головного інженера PetroChina Southwest Oil, сказав, що вони очікують, що під час процесу буріння доведеться подолати низку "проблем світового рівня".

Раніше оприлюднивши проєкт Сіньцзян, Сіньхуа назвав його "телескопом" у найглибші куточки Землі, з його 2000-тонною конструкцією, завданням якого є проникнення понад 10 континентальних шарів. У повідомленні йдеться, що бурова установка може витримувати температуру 200 градусів за Цельсієм і тиск, що в 1700 разів перевищує атмосферний.

Згідно з нещодавнім звітом, Китай став світовим лідером у галузі відновлюваної енергетики - він знаходиться на шляху до подвоєння потужностей вітрової та сонячної енергетики й досягне своїх цілей щодо чистої енергії до 2030 року на п'ять років раніше. Але це також найбільший у світі виробник забруднювальних речовин, що нагрівають планету, і нарощує видобуток вугілля.

Сі Цзіньпін заявив на національній конференції з охорони навколишнього середовища, що прихильність Китаю до своїх подвійних цілей щодо викидів вуглецю - досягнення вуглецевого піка до 2030 року і вуглецевої нейтральності до 2060 року - є "непохитною", повідомляє державне інформаційне агентство Сіньхуа.

"Але шлях, метод, темпи та інтенсивність досягнення цієї мети повинні та повинні визначатися нами самими, і ніколи не будуть залежати від інших", - сказав він.

  • 11 липня повідомлялося, що "Укрнафта" розпочала буріння нової свердловини на Верхньомасловецькому родовищі на Львівщині. Запуск заплановано у серпні цьогоріч.
Китай
газ
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