Рішення президента Сіомари Кастро означає, що Гондурасу доведеться розірвати відносини з Тайванем, острівною демократією, яка протягом більшої частини останніх 50 років була замкнена в боротьбі за дипломатичне визнання з Китаєм, своїм набагато більшим сусідом, де панує комуністична влада.

Китай вважає Тайвань своєю територією і неодноразово відмовлявся виключити можливість захоплення острова силою, але тиск, який він чинить на Тайвань, не обмежується погрозами вторгнення.

Він також чинить дипломатичний тиск, наполягаючи на тому, що будь-яка країна, яка хоче мати офіційні зв'язки з другою за величиною економікою світу, повинна одночасно відмовитися від визнання Тайваню.

Як наслідок, зменшується кількість країн, які бажають підтримувати дипломатичні відносини з острівною демократією з населенням 23,5 мільйона осіб.

До заяви Кастро Тайвань мав лише 14 дипломатичних союзників - у порівнянні з 56 у 1971 році, коли він втратив визнання ООН, і з 22, коли його президент Цай Інвень вступив на посаду в 2016 році.

А враховуючи, що більшість союзників Тайваню - це невеликі країни Латинської Америки і Тихоокеанського регіону, а всі потужні світові економіки переключилися на нього десятки років тому, заяву Кастро можна було б легко назвати останнім цвяхом у труну прагнень Тайваню стати значущим гравцем на світовій арені.

Це наратив, в який Китай, можливо, хотів би вірити - і версія подій, яка часто повторюється в міжнародних ЗМІ щоразу, коли Тайвань втрачає чергового дипломатичного союзника.

Офіційно може здаватися, що Тайвань програє дипломатичну битву, постійно махаючи рукою черговій дипломатичній місії. Але якщо поглянути глибше, то Тайвань збільшує свій вплив у світі, розвиваючи тісні, хоч і неофіційні, зв'язки із західними країнами.

Як сказав Лев Нахман, доцент кафедри політики в Національному університеті Ченчі, "дипломатичні союзники Тайваню дійсно надають йому значну підтримку, наприклад, дозволяють офіційні візити. Але ми часто запитуємо, якщо одного дня у Тайваню не залишиться жодного офіційного дипломатичного союзника, що насправді зміниться? І відповідь не така вже й велика".

Неофіційні союзи

Візьмемо, наприклад, відносини острова зі Сполученими Штатами.

Хоча США відкликали своє дипломатичне визнання Тайваню ще в 1979 році, сьогодні їхні неофіційні відносини виглядають такими ж міцними, як і десятиліттями раніше.

Відсутність дипломатичних зв'язків не завадила тодішньому спікеру Палати представників Ненсі Пелосі здійснити суперечливий візит до Тайбею в серпні - візит, на який Китай гнівно відреагував проведенням безпрецедентних військових навчань і запуском ракет над островом.

Це також не завадило чинному спікеру Палати представників Конгресу США Кевіну Маккарті зустрітися з Цай на початку квітня, коли вона планує проїхати транзитом через США до Центральної Америки, в іншій поїздці, яка, як очікується, викличе невдоволення Китаю.

Крім того, є досягнення Тайваню в Європі за останні місяці - прориви, які здаються "дипломатичними" в усьому, крім назви.

Під впливом неспровокованого вторгнення Росії в Україну та побоювань щодо планів іншої автократії щодо демократичного Тайваню, різні європейські країни почали діяти так, що можна припустити, ніби вони підтримують меншого сусіда Китаю, навіть якщо Ватикан є його єдиним офіційним союзником на континенті.

Цього місяця німецький міністр, найбільшої економіки Європи, став першим за 26 років, хто відвідав Тайвань з візитом, який Берлін назвав зусиллями з посилення науково-технічного співробітництва - і який він здійснив, незважаючи на протести Пекіна.

У січні тайванські військові оприлюднили інформацію про обмін з НАТО, в рамках якого один з підполковників був відправлений на шестимісячну академічну підготовку до міжнародного військового коледжу в Італії.

Експерти зазначають, що Сполучені Штати залишаються єдиним найбільшим гарантом безпеки острова перед обличчям можливого вторгнення з боку Китаю, і що США щороку постачають зброю на Тайвань - і те, і інше вони роблять без "офіційних" дипломатичних відносин.

Вони також вказують на те, що країни G7 (США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Велика Британія) швидко висловили занепокоєння після військових навчань Китаю після візиту Пелосі.

Роль Тайваню як світового лідера у постачанні напівпровідникових мікросхем, необхідних для живлення всього - від ноутбуків до найсучаснішого озброєння, - також робить його важливим торговельним партнером для багатьох західних демократій.

Одна з тайванських компаній, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, є одним з найцінніших підприємств Азії і виробляє 90% надсучасних мікросхем у світі, згідно з галузевими оцінками, на які посилається агентство Reuters.

Вони кажуть, що такі прояви підтримки з боку "неофіційних відносин" Тайваню набагато важливіші для безпеки та економіки острова, ніж його офіційні альянси з меншими країнами.

Становлення окремої ідентичності

Боротьба між Китаєм і Тайванем бере свій початок з кінця громадянської війни в Китаї. Китайський націоналістичний уряд - або Гоміньдан - втік на Тайвань після поразки від комуністів Мао Цзедуна у 1949 році.

Створивши уряд на острові лише чотири роки тому, він продовжував називати себе Китайською Республікою на Тайвані і протягом десятиліть стверджував, що є законним представником не лише Тайваню, але й материкового Китаю. Тим часом комуністична влада на материковій частині Китаю створила Китайську Народну Республіку і також заявила, що є законним представником обох сторін Тайванської протоки.

Тайвань як Китайська Республіка був представлений в Організації Об'єднаних Націй до 1971 року, коли Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію про визнання комуністичного режиму в Пекіні "єдиним законним представником Китаю в Організації Об'єднаних Націй". Сполучені Штати переключили своє визнання на Пекін у 1979 році, і більшість країн - багато з них під тиском Пекіна - наслідували цей приклад.

Але з часу переходу Тайваню до демократії в 1990-х роках острів применшив свої територіальні претензії до материкового Китаю. Цай, нинішній президент, заявив, що майбутнє Тайваню може вирішувати лише його народ.

Де-факто незалежність

Але хоча економіка і безпека Тайваню не залежать від його офіційних союзників, експерти і законодавці кажуть, що офіційні відносини все ще цінні - до певної міри.

"(Це допомагає) підірвати законні претензії Пекіна на суверенітет над Тайванем", - сказав Джей Майкл Коул, старший радник Міжнародного республіканського інституту, що базується в Тайбеї.

За його словами, ці країни також допомагають забезпечити голос Тайваню в міжнародному співтоваристві. Наприклад, у жовтні минулого року 10 дипломатичних союзників Тайваню підписали лист до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з критикою виключення Тайваню з ООН.

Але Коул зазначив, що всі ці союзники були "невеликими і не особливо впливовими".

"Вони мають право голосу на Генеральній Асамблеї ООН, але їхньої кількості недостатньо, щоб вплинути на інших, які часто голосують на користь Пекіна", - сказав він.

Ван Тінг-ю, депутат від правлячої Демократичної прогресивної партії Тайваню, сказав, що основна проблема полягає в тому, що Пекін намагається "зруйнувати символ суверенітету Тайваню".

"Китай стверджує, що має суверенітет над Тайванем, але він не контролює нас, - сказав Ван. "Ми можемо погодитися з тим, що ви маєте дипломатичні відносини з Тайванем, а також дипломатичні відносини з Китаєм. Єдина проблема полягає в тому, що Китай замилює собі очі, стверджуючи, що Тайваню не існує".

Доларова дипломатія

Але цей символ суверенітету стає дедалі дорожчим для уряду Тайваню через кампанію тиску з боку Пекіна, яку багато експертів називають "доларовою дипломатією".

Використовуючи величезний ринок Китаю і як пряник, і як батіг, Пекіну вдалося відірвати від себе багато менших країн, водночас караючи тих, хто відмовляється зрушити з місця.

Коли Соломонові Острови перейшли на дипломатичне визнання до Пекіна у 2019 році, Китай запропонував цій тихоокеанській країні 8,5 мільйонів доларів США у вигляді фондів розвитку, повідомляє Reuters.

З іншого боку, Парагвай, найбільша країна серед дипломатичних союзників Тайваню, що залишилися, зіткнувся з обмеженнями на експорт сої та яловичини до Китаю. Його президент Маріо Абдо Бенітес минулого року відкрито закликав Тайвань інвестувати в його країну 1 мільярд доларів, щоб вона могла продовжувати протистояти "величезному" тиску, який чиниться на неї з метою виходу з альянсу.

Наступного місяця в Парагваї відбудуться президентські вибори, і кандидат від опозиції пообіцяв розірвати дипломатичні відносини з Тайванем у разі своєї перемоги.

Джонні Чанг, депутат від опозиційної партії Гоміндан і член парламентського комітету з питань закордонних справ і національної оборони, заявив, що Тайвань щороку витрачає близько 100 мільйонів доларів на інфраструктурну допомогу і проекти розвитку для своїх дипломатичних союзників.

"Піднесення Китаю стало дуже великим викликом для нашої дипломатії", - сказав Чан, який був головою Гоміндану в 2020-2021 роках.

Ван, який також є членом Комітету закордонних справ і національної оборони, додав, що Тайвань все частіше відмовляється від "доларової дипломатії" Китаю, вважаючи за краще підкреслювати спільні цінності, такі як демократія.

"Ми використовуємо наші дипломатичні ресурси, щоб допомогти нашим офіційним дипломатичним союзникам. Ми пропонуємо гуманітарні та навчальні програми, які приносять користь безпосередньо їхньому населенню, але ми ніколи не даємо готівку офіцерам або політикам", - сказав він.

"Ми особливо цінуємо наше партнерство з нашими союзниками - в таких сферах, як розширення прав і можливостей жінок і професійна підготовка, але ми не даємо грошей урядам", - додав він.

Суд громадської думки

Хоча цінність офіційних союзників для Тайваню багато в чому може бути значною мірою символічною, є одна сфера, де втрата друзів - навіть символічна - може повернутися до Тайбею боком: це суд громадської думки.

Коли в січні наступного року громадяни Тайваню обиратимуть наступного президента, опозиційні партії, ймовірно, скористаються кожною втратою дипломатичного визнання як боєприпасом.

"У середині Тайваню ви побачите, як політичні партії використовують втрату Тайванем своїх дипломатичних союзників як спосіб показати, що будь-яка партія, яка перебуває при владі, є поганою для Тайваню", - каже політолог Нахман.

"Уряду буде важко приймати такі удари як на міжнародному, так і на внутрішньому рівні, оскільки вони мають символічне значення для багатьох людей на Тайвані, і багато інших країн також бачать в цьому ознаку слабкості", - додав він.

Втім, в очах громадської думки зростаюча напористість Китаю по відношенню до менших країн може мати і зворотній ефект.

Раніше цього місяця президент Мікронезії, що йде у відставку, - яку Китай намагався завоювати в рамках свого плану укладення пакту безпеки з тихоокеанськими країнами - звинуватив Китай в участі в "політичній війні".

У 13-сторінковому листі, в якому він виступає за розрив дипломатичних відносин з Пекіном, Девід Пануело стверджує, що Китай готується до вторгнення на Тайвань і вдається до підкупу, політичного втручання і навіть "прямих погроз", щоб забезпечити нейтралітет Федеративних Штатів Мікронезії у разі війни.

Китай відкинув зміст листа як "наклеп і звинувачення".

Чанг, опозиційний депутат від Гоміндану - партії, яка вважається більш дружньою до Пекіна, - сказав, що ключ до зменшення зростаючого тиску Китаю на дипломатичне визнання Тайваню полягає в поліпшенні комунікації через Тайванську протоку і зменшенні ворожості.

Він зазначив, що під час восьмирічного правління колишнього президента Ма Інцзю, також вихідця з Гоміндану, лише одна країна розірвала дипломатичні відносини з Тайванем.

"Якщо ви зможете добре управляти відносинами між Пекіном і Тайбеєм, то це певною мірою зменшить тиск доларової дипломатії", - сказав він. "Якщо обидві сторони зможуть досягти якогось мовчазного порозуміння ... тоді ми уникнемо такої поганої ситуації".

переклад матеріалу CNN