Про це і не тільки світові ЗМІ писали 7 лютого:

The New York Times:

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ріші Сунаком, виступив у парламенті Великої Британії та мав аудієнцію у короля Чарльза III під час візиту до ключового союзника під час війни. Разом із подякою Великій Британії український президент повторює прохання щодо літаків: "Бойові літаки для України – крила для свободи". У медіа називають візит Зеленського несподіваним, оскільки про нього повідомили лише за кілька годин до зустрічей.

Видання публікує інформацію від міжнародної групи під керівництвом Нідерландів про те, що існують "переконливі ознаки" того, що президент Володимир Путін поставив зенітно-ракетну систему, яку підтримувані Росією сепаратисти використовували для збиття літака Malaysia Airlines над Східною Україною у 2014 році. Проте команда заявила, що призупинила своє кримінальне розслідування через недостатню кількість доказів і привілеї імунітету, які перешкоджають новому судовому обвинуваченню в катастрофі рейсу MH17. Разом із тим у будь-якому випадку президентський імунітет захищає Путіна від кримінального переслідування згідно з нідерландським законодавством.

The Washington Post:

WP також акцентує свою увагу на заклику Зеленського щодо надання Україні військових літаків: "Я залишатиму парламент сьогодні, заздалегідь подякувавши всім вам за потужні англійські літаки", – цитує видання українського президента. Тим часом прес-секретар Сунака сказав, що прем’єр-міністр попросив міністра оборони Бена Воллеса дослідити, "які літаки ми могли б надати, але зрозуміло, що це довгострокове рішення, а не короткострокова можливість".

Ще один матеріал присвячений не лише подіям у парламенті Великої Британії, але передовсім зустрічі з королем Чарльзом III, адже Зеленський став першим українським президентом, який мав аудієнцію у британського монарха. Тим часом як зазначають журналісти, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебуває у Вашингтоні для зустрічі з високопосадовцями національної безпеки в адміністрації Байдена, щоб обговорити оборонну допомогу Україні.

Медіа теж не оминає інформації нових даних щодо розслідування катастрофи рейсу MH17. Путін причетний до збиття літака, пишуть вони, проте докази щодо цього не мають достатньої конкретики. На прес-конференції в Гаазі в середу JIT заявила, що їхні висновки щодо ролі Путіна ґрунтуються на записаних телефонних розмовах, у яких російські офіційні особи сказали, що рішення про надання військової підтримки сепаратистам може бути прийняте лише президентом Росії. "Є конкретна інформація про те, що запит сепаратистів був представлений президенту, і цей запит був задоволений", – цитують у ЗМІ слідчих.

The Guardian:

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі із Зеленським запропонував тренувати українських пілотів. "Навчання забезпечить пілотам можливість керувати складними винищувачами стандартів НАТО в майбутньому. У рамках цих довгострокових інвестицій Велика Британія співпрацюватиме з Україною та міжнародними союзниками для координації колективної підтримки для задоволення оборонних потреб України", – підкреслив Сунак.

Борис Джонсон переконаний, що Велика Британія повинна надіслати Україні частину своїх літаків Typhoon вже зараз. Він наголосив, що країна має реактивні літаки, які може надіслати, і що це варто зробити вже. "У нас понад 100 реактивних літаків Typhoon. У нас понад 100 танків Challenger 2. Найкраще використання будь-якого з цих озброєнь – розгорнути його зараз для захисту українців – не в останню чергу тому, що так ми гарантуємо власну довгострокову безпеку", – говорить Джонсон.

Politico:

Увага видання прикута до несподіваного візиту Зеленського у Лондон, до його зустрічей з Сунаком і королем Чарльзом. Цей візит є другим випадком, коли президент України залишає свою країну після вторгнення Росії, наголошують у Politico. Опісля Сунак оголосив про нові навчання для українських військових на додаток до тих, які вже тривають і які відвідав під час візиту президент України.

Посол Китаю в ЄС Фу Конг заявляє, що ЄС варто відмовитись від закликів до повної перемоги України. Мовляв, варто сідати за стіл переговорів, інакше це призведе до ще більшої ескалації.

Росія запросила на радбез ООН Роджера Вотерса, контроверсійного співзасновника Pink Floyd, відомого своєю неоднозначною позицією щодо російсько-української війни. Він мав би бути доповідачем на сесії Ради Безпеки ООН, присвяченій війні в Україні. Проте чи справді він таки виступить, поки що невідомо.

Politico також пишуть, що Велика Британія може надіслати в Україну винищувачі в довгостроковій перспективі після прохання Зеленського. Тим часом наступною зупинкою українського президента у поїздці стане Франція та зустріч із президентом Макроном.

Видання підхоплює й тему MH17 та прямої причетності Путіна до катастрофи. Проте ні Путін, ні інші російські посадовці не будуть піддані кримінальному розслідуванню, оскільки наявних висновків та доказів недостатньо.

CNN:

Як і решта закордонних видань, медіа тримає увагу на поїздці Зеленського та запиті щодо військових літаків, акцентуючи на передачі спікеру палати громад шолома українського льотчика-винищувача з підписом та на його меседжі.

BBC:

Британські журналісти публікують репортаж про атаки росіян на Бахмут та про запеклі бої за кожен український дім. Вони пишуть про життя міста разом із коментарями військових: "Важко, але ми тут залишаємося, і будемо захищати Бахмут і територію навколо нього, наскільки зможемо", – говорить один із захисників. Електропостачання та водопостачання давно відсутні, як і більшість мешканців. Але деякі сім'ї залишилися тут з дітьми. Юлія із 7-річною донькою Анною залишаються: "Ми вважаємо, що в Україні небезпечно всюди, і ми не маємо можливості виїхати за кордон".

Видання повідомляє про те, що в Україні застрелили відомого російського націоналіста Ігоря Мангушева. Він командував загоном по боротьбі з безпілотниками в окупованому Луганську, але також був одним із засновників групи найманців, яка воювала проти українських військ у 2014 році. Попередньо відомо, що його застрелили на блокпості в одному з окупованих міст.

Gazeta Wyborcza:

Коли Брюссель планує вступ України, чи реальними є три роки, про які говорить Київ, аналізують у "Виборчій". Україна прагне формально розпочати переговори про вступ до кінця цього року. ЄС наразі не готовий до такого прискорення, проте до осені думка може змінитися.

Видання також акцентує на проханні Зеленського щодо військових літаків та пише про деталі поїздки до Великої Британії, ілюструючи матеріал фотографією передачі шолома українського льотчика-винищувача з підписом.