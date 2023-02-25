Китайська стіна для Зеленського
Як на мене, це серйозний виклик — "мирний план" від КНР, який публічно не оприлюднений
І питання не лише в тому, що у Пекіні називають російсько-українську війну "українською кризою".
Проблема в тому, що у нас вже два роки немає посла в Пекіні.
І твердження Володимира Зеленського в інтерв'ю італійським медіа, що він "прямо та публічно звертався до китайських керівників", на жаль, трохи не тойво. І однієї розмови Дмитра Кулеби з головою китайської дипломатії Ван Ї недостатньо. Це ж не кіно.
Бо китайські лідери (тобто їх попередники) не для того мартени по городах будували, щоб набуту геополітичну вагу витрачати без належної до них поваги.
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Росія, можливо, усвідомлює власний статус молодшого партнера Китаю, але у будь-якому випадку з Пекіном розмовляє, доносить власне бачення
Росія, можливо, усвідомлює власний статус молодшого партнера Китаю, але у будь-якому випадку з Пекіном розмовляє, доносить власне бачення.
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А ми, що у нас "по Китаю", крім реверансів та фото Арахамії з книжкою Сі Цзіньпіна в руках? Отож.
І США, як я припускаю, невипадково почали говорити про плани КНР надати Росії військову допомогу. Вірогідно, спочатку малими дозами.
Нам потрібно долати цю "китайську стіну", і якомога швидше.
Про автора. Євген Магда, політолог
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