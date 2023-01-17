Класичний крабовий салат. Рецепт
Крабовий салат з кукурудзою та рисом давно вже став невіддільною стравою українського споживача. Пропонуємо рецепт класичного варіанту цього смаколика. Звісно, що за власним бажанням ви можете додати до нього ще якийсь свій улюблений інгредієнт
Інгредієнти (орієнтовно 6 порцій)
- 250 г крабових паличок
- Половина склянки пропареного рису
- Чотири курячі яйця
- 300 г консервованої кукурудзи
- Два огірки
- Дві столові ложки майонезу
- Дві столові ложки сметани
- Сіль (на смак)
Як приготувати крабовий салат?
- Перебираємо пропарений рис від домішок
- Промиваємо його
- Заливаємо наш рис окропом в каструлі, щоб води було рівно вдвічі більше
- Варимо до готовності (приблизно 25 хвилин, зазвичай про це написано на пакуванні)
- Відкидаємо рис на друшляк
- Промиваємо його кип'яченою водою
- Даємо рідині повністю стекти
- Остуджуємо рис
- Переміщуємо наш рис у глибоку салатницю
- Відварюємо яйця (10 хв після початку кипіння води)
- Заливаємо зварені яйця холодною водою, щоб остудити
- Очищаємо яйця від шкаралупи
- Нарізаємо їх маленькими кубиками
- Додаємо яйця до рису
- Миємо огірки
- Якщо шкірка огірків не гірка й не тверда, тоді залишаємо її
- Нарізаємо огірки маленькими кубиками
- Додаємо їх в миску з рисом та яйцями
- За потреби розморожуємо крабові палички й знімаємо з них обгортки
- Нарізаємо крабові палички дрібними кубиками
- Додаємо їх в салатницю
- Консервовану кукурудзу висипаємо на друшляк, щоб рідина вся стекла
- Додаємо кукурудзу в салатник
- В окремій місткості змішуємо майонез зі сметаною
- Підсолюємо цю суміш, перчимо і далі заправляємо нею салат
- Усі інгредієнти добре змішуємо
- Подаємо страву до столу
Смачного!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.93
Купівля 39.93Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 42.13Продаж 43.12
- Актуальне
- Важливе