Кличко анонсував демонтаж радянських скульптур під аркою Дружби народів у столиці
Київ цього тижня демонтує скульптуру, що була встановлена в 1982-му на знак "возз'єднання України з Росією", під аркою "Дружби народів", а пізніше розбере і другу композицію
Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко у "Фейсбук".
"Цього тижня демонтуємо бронзову скульптуру двох робітників, встановлену в 1982 "на ознаменування возз»єднання України з росією". Своє ставлення до України росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність", – написав він.
Кличко назвав скульптуру "восьми метрами металу так званої "дружби двох народів".
Другу скульптурну композицію, що виконана із червоного граніту, столиця на деяких час закриє опоряджувальними матеріалами, а згодом розберуть і її.
"Оскільки там складніша процедура і це займе більше часу. А до того її можна буде використовувати як простір для експозицій", – пояснив мер Києва.
Кличко також анонсував перейменування арки, яка нині носить назву "Дружби народів". Він підкреслив, що старі символи мають набрати нового значення. Арку також планують підсвітити кольорами українського прапору.
Нагадаємо, Южноукраїнську атомну електростанцію поблизу міста Южноукраїнськ Миколаївської області перейменували на Південноукраїнську АЕС.
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