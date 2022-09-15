Клініка "Dental Tech" проводить безкоштовну імплантацію зубів захисникам та захисницям з лав ЗСУ

Керівництво клініки "Dental Tech" у Дніпрі заявило про участь у загальноукраїнському благодійному проєкті "DENTAL HELP UA" для бійців ЗСУ. Як стверджують офіційні представники компанії, стоматологічне здоров'я наших захисників стало одним із пріоритетних напрямків роботи клініки.

Учасниками волонтерського проекту можуть стати захисники та захисниці з лав ЗСУ, які брали безпосередню участь у бойових діях з 24 лютого 2022 року. Допомога надається бійцям, які отримали лицьові поранення, які спричинили ушкодження або повну втрату зубів.

Згідно з умовами акції, для проведення процедури військовослужбовець повинен зареєструватися на проєкт, надати документи про належність до ЗСУ, дані про участь у бойових діях та поранення. Після збору інформації пацієнт направляється на консультацію до клініки "Dental Tech", яка проводиться безкоштовно.

У рамках благодійного проєкту виконується імплантація зубів, яка включає діагностику, імплантацію імплантування і безпосереднє протезування. Матеріали та імпланти купуються клінікою власним коштом або надаються партнерами, серед яких – провідний світовий виробник Straumann Group.

"Ми допомагаємо тим, хто захищає нас, вносимо власний невеликий внесок у перемогу наших воїнів та України" – саме так вважають фахівці "Dental Tech" у Дніпрі.