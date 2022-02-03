Клуб УПЛ "Верес" оголосив про трансфер футболіста "Динамо"

Про це повідомляє ФК "Верес".



"Динамо" та "Верес" підписали угоду про оренду Алана Ауссі на 1,5 роки. Рівненський клуб має право першочергового викупу футболіста. Український оборонець виступатиме у новій команді під 6-м номером.



Transfermarkt оцінює 20-річного Ауссі у 200 000 євро. Він жодного разу не грав за основу київського клубу. Виступав в оренді за білоруський "Торпедо-БелАЗ" і чеський "Слован".

Алан Ауссі народився у Донецьку в родині українки і сирійця. У 2018 році перейшов з молодіжної команди "Шахтаря" в "Динамо". У цьому сезоні грає на правах оренди за білоруський "Торпедо-БелАЗ", його контракт належить киянам.



Алан Ауссі провів 5 матчів за збірну України U-17, де був капітаном. Також на його рахунку 2 гри за збірну U-19.

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