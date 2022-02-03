Клуб УПЛ "Верес" оголосив про трансфер футболіста "Динамо"
Рівненський "Верес" домовився про оренду центрального захисника Алана Ауссі з "Динамо"
Про це повідомляє ФК "Верес".
"Динамо" та "Верес" підписали угоду про оренду Алана Ауссі на 1,5 роки. Рівненський клуб має право першочергового викупу футболіста. Український оборонець виступатиме у новій команді під 6-м номером.
Transfermarkt оцінює 20-річного Ауссі у 200 000 євро. Він жодного разу не грав за основу київського клубу. Виступав в оренді за білоруський "Торпедо-БелАЗ" і чеський "Слован".
Алан Ауссі народився у Донецьку в родині українки і сирійця. У 2018 році перейшов з молодіжної команди "Шахтаря" в "Динамо". У цьому сезоні грає на правах оренди за білоруський "Торпедо-БелАЗ", його контракт належить киянам.
Алан Ауссі провів 5 матчів за збірну України U-17, де був капітаном. Також на його рахунку 2 гри за збірну U-19.
- У 2015 році "Барселона" планувала запропонувати контракт Алану Ауссі.
- У квітні минулого року Ауссі отримав пропозицію про зміну громадянства на сирійське.
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