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Головна Спорт Клуб УПЛ "Верес" оголосив про трансфер футболіста "Динамо"

Клуб УПЛ "Верес" оголосив про трансфер футболіста "Динамо"

3 лютого, 2022 четвер
18:43
Спорт Алан Ауссі

Рівненський "Верес" домовився про оренду центрального захисника Алана Ауссі з "Динамо"

Про це повідомляє ФК "Верес".

"Динамо" та "Верес" підписали угоду про оренду Алана Ауссі на 1,5 роки. Рівненський клуб має право першочергового викупу футболіста. Український оборонець виступатиме у новій команді під 6-м номером.

Transfermarkt оцінює 20-річного Ауссі у 200 000 євро. Він жодного разу не грав за основу київського клубу. Виступав в оренді за білоруський "Торпедо-БелАЗ" і чеський "Слован".

Алан Ауссі народився у Донецьку в родині українки і сирійця. У 2018 році перейшов з молодіжної команди "Шахтаря" в "Динамо". У цьому сезоні грає на правах оренди за білоруський "Торпедо-БелАЗ", його контракт належить киянам.

Алан Ауссі провів 5 матчів за збірну України U-17, де був капітаном. Також на його рахунку 2 гри за збірну U-19.

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Алан Ауссі
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