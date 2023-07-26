Про це 25 липня повідомили NM у MAIB, Moldindconbank та Victoriabank, пише NewsMaker.

У MAIB зазначили, що припинення роботи з Юністримом "пов'язане з тим, що Управління з контролю за іноземними активами США наклало санкції на цю російську систему грошових переказів".

Про зупинення роботи з російською системою перекладів повідомив NM та Fincombank.

Слід зазначити, що у багатьох банках не працює і російська система грошових переказів Contact, а в деяких і "Золота корона".