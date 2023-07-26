Ключові банки Молдови відмовились від російської системи грошових переказів Юністрим
Найбільші банки Молдови призупинили на невизначений термін роботу із російською системою грошових переказів Юністрим
Про це 25 липня повідомили NM у MAIB, Moldindconbank та Victoriabank, пише NewsMaker.
У MAIB зазначили, що припинення роботи з Юністримом "пов'язане з тим, що Управління з контролю за іноземними активами США наклало санкції на цю російську систему грошових переказів".
Про зупинення роботи з російською системою перекладів повідомив NM та Fincombank.
Слід зазначити, що у багатьох банках не працює і російська система грошових переказів Contact, а в деяких і "Золота корона".
- 20 липня США ввели санкції проти п'яти російських кредитних організацій, включаючи Юністрім.
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