КНДР звинуватила літаки-розвідники США у порушенні повітряного простору й пригрозила наслідками
Північна Корея розкритикувала план США відправити стратегічний атомний підводний човен на Корейський півострів та звинуватила країну у порушенні повітряного простору
Про це повідомляє Yonhap News Agency.
За словами представника міністерства оборони Північної Кореї, США займаються "неприкритим ядерним шантажем", і планують доставити до півострова атомний підводний човен.
Окрім цього, він також звинуватив Штати у проведенні "ворожої шпигунської діяльності" під час запуску літаків-розвідників біля східного та західного узбережжя.
Пхеньян заявляє, що американські безпілотники та літаки-розвідники 8 днів поспіль літали вздовж узбережжя КНДР, порушуючи її повітряний простір.
"Немає жодних гарантій, що не станеться такої шокуючої аварії, як аварія стратегічного розвідувального літака ВПС США", - сказав представник міноборони Північної Кореї.
Також чиновник послався на минулі інциденти, коли КНДР збила американські літаки, у тому числі розвідувальний літак EC-121 у 1969 році та військовий вертоліт у 1994 році.
У заяві зокрема йдеться про те, що Пхеньян планує вжити заходів для запобігання "безрозсудним діям" Вашингтона.
- 5 липня військові Південної Кореї знайшли фрагменти північнокорейського супутника-розвідника, який потонув у травні після невдалих спроб запуску. Під час аналізу встановлено, що цей супутник не мав військового спостереження.
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