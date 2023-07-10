Про це повідомляє Yonhap News Agency.

За словами представника міністерства оборони Північної Кореї, США займаються "неприкритим ядерним шантажем", і планують доставити до півострова атомний підводний човен.

Окрім цього, він також звинуватив Штати у проведенні "ворожої шпигунської діяльності" під час запуску літаків-розвідників біля східного та західного узбережжя.

Пхеньян заявляє, що американські безпілотники та літаки-розвідники 8 днів поспіль літали вздовж узбережжя КНДР, порушуючи її повітряний простір.

"Немає жодних гарантій, що не станеться такої шокуючої аварії, як аварія стратегічного розвідувального літака ВПС США", - сказав представник міноборони Північної Кореї.

Також чиновник послався на минулі інциденти, коли КНДР збила американські літаки, у тому числі розвідувальний літак EC-121 у 1969 році та військовий вертоліт у 1994 році.

У заяві зокрема йдеться про те, що Пхеньян планує вжити заходів для запобігання "безрозсудним діям" Вашингтона.